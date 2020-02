Carmen Lomana “A mi la vida me ha hecho muchos pulsos y no he dejado que me ganen”

Ve una toalla marrón y se le ponen los pelos de punta. Ella siempre recomienda toallas blancas en un baño, porque así se ve la suciedad y las lavas con frecuencia. La limpieza es una clave para estar bien.

Ella ahora está fantástica. Nació en una familia acomodada pero nadie le regaló nada. Se casó enamorada y lejos de la vida de lujo, fueron unos bohemios. Ella siempre tuvo su dinero, vivió bien y se adaptó a esa vida trabajando. Se quedó viuda y siguió trabajando. Podría vivir de las rentas pero el dinero nunca le vino del aire.

Dice que uno se hace. Y se hace con una “Cuestión de actitud”. Así se llama su tercer libro en el que asegura que "da igual que tengas veinte, treinta o que estés en la frontera de los setenta o la hayas pasado... Lo importante es que tengas la capacidad de ilusionarte, y Carmen Lomana tiene una abundante capacidad para ello.

Dice Carmen Lomana que hay gente que deja que la vida le gane el pulso, “a mi la vida me ha hecho muchos pulsos y no he dejado que me ganen, quizá porque me quiero, es importante la autoestima, y yo tengo una autoestima alta.”

Lomana recomienda buscarse pequeñas ilusiones, “recibo mensajes de seguidoras que están fatal, es una responsabilidad, y por eso he escrito este libro, porque las escucho y me siento fatal”. Y es que estar bien asegura que es una cuestión de disciplina, “porque si estás fatal pero no te arreglas, vas a estar peor”.

Estar informado forma parte de estar bien. Tener opinión y criterio. “Nada más despertarme procuro madrugar para informarme, y lo primero que conecto es COPE, leo, no puedo estar sin información sin lectura y sin radio.”

Carmen es un personaje público al que poco pueden hacer mella las críticas. “Las redes sociales es el mundo de los odiadores, hay gente frustradísima, y en vez de alegrarse por ti, te odia. Lo afronto divinamente porque me da lo mismo”. Dice que debe ser muy ingenua, porque les contesta a todos ellos: “a veces creo que les haré recapacitar y les llevaré a mi terreno”.

Dice Carmen Lomana en Herrera en COPE que “el pasado si te hace sufrir, quítalo, uno no puede colgarse de la melancolía, del mismo modo que no puedes vivir del qué pasará”. De hecho Lomana dice que la edad es una circunstancia pero que ella morirá “de adolescente terminal”.