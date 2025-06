Carlos Alcaraz, sobre sus vacaciones en Ibiza: "Salí el primer día, los otros no que estoy ya mayor"

El español Carlos Alcaraz aseguró que solo salió en Ibiza la primera noche y bromeó con que se está haciendo mayor y el cuerpo ya no le da para tanta fiesta. El murciano, en declaraciones a EFE, relató sus vacaciones en Ibiza tras conquistar hace una semana Roland Garros.

"Fueron divertidas, pero este año ha sido más tranquilo que el anterior. El anterior fue más movido. Salí el primer día y los otros dos no salí por la noche. A las doce en cama el martes y el miércoles, aunque sí salí por la tarde. Me estoy haciendo mayor y el cuerpo ya no me da", dijo Alcaraz entre risas.

EFE Carlos Alcaraz posa con el trofeo de Roland Garros.

El viaje a Ibiza se ha convertido ya en una tradición para el español, que, sin embargo, recibió críticas el año pasado por hacerlo ya que supuso que su preparación para Queen's no fuera la adecuada. Pese a ello, conquistó semanas después Wimbledon y este año ha repetido, con el beneplácito también de mucha gente que, una vez disfrutó de su espectacular victoria ante Jannik Sinner en Roland Garros, le animó a que se fuera donde quisiera.

"Hay situaciones en las que mucha gente no esté de acuerdo, que incluso tú pienses que sí, pero ellos no estén de acuerdo, pero en la vida yo quiero equivocarme. Me alegra que este año la gente que me diga que me vaya a donde quiera, que desconecte, porque el apoyo me viene bien en ciertas situaciones. Vamos aprendiendo cada año y a lo mejor dentro de varios años no me podré ir, pero ahora son momentos de desconexión que vienen bien", manifestó Alcaraz.