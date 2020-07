Carmen Lomana destapa el deseo oculto de Paloma Cuevas tras su separación de Enrique Ponce

La colaboradora de COPE, Carmen Lomana, ha revelado este sábado en Fin de Semana el oculto deseo de Paloma Cuevas tras su separación con el torero Enrique Ponce, que ha comenzado una relación con la joven Ana Soria. Además, la socialité analizaba las últimas informaciones relacionadas con la pareja, como las palabras de la madre de la joven pareja de Ponce, que se ha desmarcado de los medios de comunicación.

A través de su habitual consultorio de los sábados, Lomana destapaba además cuál es la reacción de la que fuera la esposa del torero, cuando ve a Ponce en programas de televisión hablando sobre su ruptura y sobre su nueva relación. Y es que en las últimas semanas la nueva pareja comentaba el buen momento por el que pasan, además del anuncio de que Soria ha renunciado a cursar el próximo año su beca erasmus en Polonia para quedarse en España y refortalecer así su relación.

Las declaraciones de la madre de Ana Soria

Este viernes, la madre de Ana Soria se ha desmarcado de los medios de comunicación. Pillada por la televisión en mitad de la calle, y a pesar de que están muy contentos con la relación, la madre aseguraba que no quiere saber nada: “Este circo no va conmigo”, comentaba. Incluso, enfurecida, se dirigía a la periodista para remarcarle: “He tratado de ser educada”.

Una actitud que ha recibido el apoyo de Lomana. “Lo mejor que ha podido hacer la madre, porque a mí me parece una tontería cuando sale la familia haciendo declaraciones”. Y es que, sobre la relación de Soria y Ponce “ha hablado la tía y el abuelo, y la niña ha estado correcta y encantadora cuando le ha preguntado la prensa”.

El deseo oculto de Paloma Cuevas

Sobre cómo ha encajado la nueva relación la esposa de Ponce, Lomana revelaba tajante: “Paloma no quiere ver la realidad”. “A mí me ha dicho que en realidad han tenido un desencuentro, que no estaba de acuerdo con unas ausencias tan grandes de Enrique, que no podía contar con él en momentos importantes, en cumpleaños… Claro, ¡es que se ha casado con un torero!”.

“Tú no puedes pedirle a un torero que se retire cuando está en pleno esplendor”, remarcaba la socialité. Eso sí, matizaba Lomana que esta no es la única razón por la que el matrimonio ha roto. “Habrá sido el desgaste” concluía.

“Ella siempre ha pensado, y piensa todavía, que si esto (relación Soria y Ponce) no hubiera salido a la palestra, seguirían”, destapaba la colaboradora de Fin de Semana de COPE. Eso sí, asegura que Paloma tiene muy claro de donde vino la filtración: “Ella piensa que no ha sido Enrique quien lo ha filtrado, sino un periodista”.

“Se estaban dando un tiempo y no tenía ganas de separarse”, concluye Lomana.

La peculiar reacción de Paloma Cuevas

Y es que la cosa no se quedaba ahí. Carmen Lomana destapaba en COPE la peculiar reacción de Paloma Cuevas cuando le hablar sobre el nuevo amor de su marido. “Incluso cuando le preguntas por Ana Soria y por lo que ha dicho Enrique en un programa en el que jamás me hubiera imaginado que él podía salir haciendo declaraciones, no te contesta. Es como que no existe. Es como si me dices “buenos días”, y yo te contesto “manzanas traigo”.