La advertencia de la madre de Ana Soria al ser preguntada por la relación con Enrique Ponce

En las últimas horas se ha pronunciado sobre esta relación una mujer muy cercana a Ana. Se trata de su madre Rosa, que ha pedido respeto y mantenerse al margen de todo el eco mediático que está teniendo la relación de su hija: "Os pido respeto y que comprendáis que este circo no van conmigo. Yo veo La 2, me gustan los programas culturales, no me gusta nada de esto".

El enfado de la madre de Ana Soria

Durante la persecución que varios reporteros han hecho en busca de sus declaraciones, Rosa ha dicho que se siente desbordada por todo lo que está pasando en las últimas jornadas, incluso ha llegado a tener una pequeña discusión con una de las reporteras: "No tengo nada que decir sobre la vida de los demás ni tan siquiera de la mía", ha explicado para intentar conseguir que no le hicieran más preguntas. Pero la reportera ha seguido haciendo su trabajado y se ha llevado una mala contestación por parte de la madre de Ana Soria: "Es que no sé si eres sorda o te lo haces, os es que no entiendes el castellano. Te acabo de decir que yo no voy a decir nada. Os ruego que a mí no me molestéis más. He tratado de ser educada, no insultaros y me voy a callar por educación".

Las primeras palabras de Ana Soria

Mientras su madre no ha querido soltar ni una coma sobre la relación de su hija con Enrique Ponce, Ana se pronunciaba hace unos días sobre el momento que está pasando con el torero y aclarando que ella no busca que la prensa les pille juntos: "No sé lo que están diciendo por ahí sobre mía, pero aclarar que yo no propicio nada, no llama a ningún paparazzi para que me pilles con Enrique. Al revés".

También se quiso pronunciar sobre si había sido ella la razón de la ruptura entre Enrique Ponce y Paloma Cuevas: "Yo no he roto ningún matrimonio. Si el amor se acaba no puede hacer nada. Cuando Enrique y yo nos conocimos él ya estaba separado de su mujer. Nosotros llevamos juntos unos ocho meses y su matrimonio llevaba roto desde hace dos años". Con estas palabras ha querido concluir sus primeras declaraciones sobre su relación con Enrique Ponce, un amor que está llamado a marcar los próximos meses de la crónica social en nuestro país.

