Carmen Lomana confiesa una llamada secreta de Paloma Cuevas y habla claro sobre Ponce y Ana Soria

La socialité Carmen Lomana ha revelado este sábado en ‘Fin de Semana’ de COPE que ha recibido una llamada telefónica de Paloma Cuevas, ex pareja del torero Enrique Ponce. A raíz de la conversación, la colaboradora del programa de Cristina L. Schlichting ha subrayado que ha “cambiado de opinión” sobre la ruptura del matrimonio y ha hablado alto y claro sobre las publicaciones románticas que este verano han compartido tanto el torero, Enrique Ponce, como su joven pareja Ana Soria.

En la vuelta de Cristina a la dirección de ‘Fin de Semana’ y en el arranque de la nueva temporada, Lomana ha vuelto a su consultorio habitual, en el que la presentadora le cuestionaba por la pareja del momento y sobre los últimos rumores y publicaciones románticas. En ese momento, y tras confesar la llamada de Cuevas, la colaboradora estallaba y aseguraba que era una “vergüenza” lo que había estado leyendo este verano.

La llamada de Paloma

“Que follón lo que se ha montado con Enrique Ponce y Ana Soria”, le preguntaba Cristina López Schlichting a la socialité, que confesaba: “A mí me llamó Paloma un día, que está dando un ejemplo de señorío, saber estar y discreción impresionante”.

Y es que, como ha ocurrido en semanas anteriores, Lomana ha sido muy comprensiva con Ponce, explicando los motivos de la separación. No obstante, cuenta la colaboradora que la llamada de Cuevas le ha hecho cambiar drásticamente de bando. “Yo en un primer momento me mantuve muy neutral, pero después de hablar con Paloma me di cuenta de las cosas, y me parece de verdad una vergüenza las demostraciones públicas de amor y cariño”.

Audio

Lomana: “¡Es una vergüenza!”

En ese momento, Lomana no se ha mordido la lengua a la hora de hablar sobre las publicaciones románticas del torero y su nueva pareja. “¿Pero cómo Enrique le puede poner ‘te quiero más que a mi vida, forever’? Es un señor casado, todavía, no se ha separado. Esta chica debería decirle “por favor, no tanta exposición”.

“Pero está encantada. Porque si tuvieras un poco de cabeza le dirías “contente, no pongas mi inicial antes de una corrida”. Un detalle que a la socialité tampoco le ha terminado de hacer gracia. “Eso no se ha visto en la vida, porque los toreros nunca mezclan en la plaza su vida sentimental y esas tonterías, que es de niñato adolescente”.

Lomana critica la actitud de Ponce

“Creo que esto se le está yendo de las manos a Enrique. Hay cosas que uno no puede hacer el ridículo. Salir con su pandilla… Hay tres generaciones”. Incidía Lomana, además, en la diferencia de edad entre ambos. “Es que esta chica podría ser su hija perfectamente, y ya tiene una hija pre adolescente que no le debe hacer ninguna gracia”.

“A mí me llegó al alma eso de ‘te quiero más que a mi vida, forever’. Pero vamos a ver, si tiene a una mujer maravillosa que ha estado viviendo con ella hasta hace muy poco”, concluía.