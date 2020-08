La relación entre Ana Soria y Enrique Ponce es, sin duda, uno de los romances de este verano tan diferente debido al coronavirus. El idilio entre la estudiante de Derecho y el torero pasa, sin embargo, por un momento de distanciamiento. Marcado por una decisión personal de Soria que ya protagonizó en su momento Paloma Cuevas, la ex de Ponce.

Ana Soria sigue los pasos de Paloma Cuevas y 'abandona' a Enrique Ponce

Se trata de un distanciamiento no en lo personal, sino en lo físico. Tiene que ver con la profesión de Ponce, y más tras lo ocurrido el pasado 6 de agosto. Fue entonces, en El Puerto de Santa María, cuando Ana Soria vivió su mayor sobresalto desde que es pareja del diestro: la cogida que Ponce sufrió y que la dejó con un susto horrible dentro del cuerpo.

El torero valenciano no tuvo que lamentar males mayores: el toro simplemente le lanzó por los aires y le volteó. No obstante, su joven pareja pasó tan mal rato en la grada de la plaza que tomó una decisión rotunda y que de momento no parece tener marcha atrás: no volver a acompañar a Enrique Ponce en sus corridas.

La ausencia de Ana Soria junto a su novio quedó patente hace unos días en Francia, donde Ponce tenía un compromiso el 13 de agosto. Algunos amigos sí que acompañaron al diestro en Béziers, pero no fue el caso de su pareja.

La situación no es ajena a Ponce, ya que Paloma Cuevas también optó, en su momento, por no apoyar a su entonces marido en la plaza de toros. La angustia que sufría al seguir en directo el desempeño en el ruedo del valenciano le llevó a no acompañarle cuando tenía alguna faena de por medio.

A pesar de que no acompañe a su novio mientras el trabajo le mantiene ocupado, lo cierto es que el vínculo sentimental entre Ana Soria y Enrique Ponce va viento en popa. Tanto es así que los rumores de boda cada vez son más incesantes. A la par que los que apuntan a un divorcio inminente del torero con Paloma Cuevas, a la que ahora imita la nueva chica de uno de los toreros más famosos de España.

Será entonces, cuando se produzca la separación de facto entre Cuevas y Ponce, cuando el diestro ya pueda formalizar su compromiso con Soria. Eso sí, el divorcio podría ser más que satisfactorio para Cuevas en lo que a lo económico se refiere: según apuntan algunos medios, ella podría llevarse hasta 19 millones de euros a raíz de desvincularse de su marido, con el que mantiene una relación, a pesar de todo, correcta.