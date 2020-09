Carmen Lomana carga contra el 'look' de Fernando Simón: "Esa chaqueta gris llena de pelotillas..."

Carmen Lomana ya ha dejado patente en varias ocasiones que Fernando Simón no es precisamente santo de su devoción. También lo ha hecho este sábado en una nueva edición de su habitual consultorio en ‘Fin de Semana’, ya que una oyente ha querido trasladarle una cuestión sobre el nuevo look del epidemiólogo.

La respuesta de Lomana, con su desparpajo habitual, no ha tenido desperdicio.

Carmen Lomana carga contra el 'look' de Fernando Simón

“La pregunta que viene ahora me hace mucha gracia”, introducía Cristina López Schlichting. “Tú que siempre has sido un poco crítica con Simón: ¿qué te parece el nuevo ‘look’ que ha hecho de pelo? ¿Crees que le va a venir bien para el cambio o no?”, era la pregunta que se le hacía llegar a Carmen Lomana, que reía mientras la escuchaba.

“Mira, a este señor lo único que le vendría bien es que fuera coherente con lo que dice. Y que no dijera un día una cosa, otro día otra. Y bueno, que aparezca más aseado y con el pelo… Que parecía… No sé lo que parecía… Una escarola ese pelo… Que aparezca un poco más aseado y más… Pues bien, hombre, le vendrá bien. Pero eso, lo que más importa es lo que dice”, arrancaba Lomana con la contestación.

Para después dejar claro que ella considera que alguien del calado del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias debería cuidar un poco más su indumentaria. “Desde luego, una persona que está transmitiendo temas de Sanidad… Se supone que tendría que haber aparecido desde el minuto uno perfectamente aseado”, consideró Lomana.

Para dar más empaque a su observación, la colaboradora más glamurosa de COPE aportó incluso un ejemplo. “En Francia, el que ha estado transmitiendo todo esto iba impecable. Además, llevaba traje y corbata. Aunque sea una bata blanca, que dé una sensación más… Pues eso, de estar en Sanidad”, comentó también Carmen Lomana.

Para hablar después de un componente del vestuario de Simón que le horrorizó sobremanera: “Esa chaqueta gris, que yo la tengo grabada en mi cabeza. Llena de pelotillas”. Entre risas, Lomana matizó que, aun así, no iba a criticar al doctor por “la sensación de falta de higiene”.

“Se ha estado contradiciendo continuamente: que aquí no iba a haber covid, que no teníamos que llevar mascarillas porque eran más bien tóxicas (claro, puede ser porque no habían comprado), que teníamos que llevar guantes, luego que guantes no… Podríamos hacer un catálogo inmenso, como con 50 cosas… Que hoy digo Diego y mañana digo todo lo contrario”, sentenciaba Carmen Lomana.