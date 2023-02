Carmen Lomana aclara la verdadera razón por la que Tamara Falcó pospone su boda: Nada que ver con la logística

Sin lugar a dudas, está siendo una de las noticias de este fin de semana. Y es que, después de muchas idas y venidas (especialmente en el Metaverso), Tamara Falcó e Íñigo Onieva han decidido posponer su boda. Tenían previsto casarse el próximo 17 de junio en el Palacio de Rincón, pero, finalmente, no va a poder ser.

Los motivos que han dado, al menos en un principio, han sido de logística, ya que no conseguían cuadrar agendas, ni con la Iglesia, ni con el banquete, aunque han querido dejar muy claro que no tiene nada que ver con problemas sentimentales o crisis entre ellos. Sin embargo, Carmen Lomana conoce los verdaderos motivos por los que realmente esta mediática pareja no va a contraer matrimonio en la fecha esperada.

Y no, no tienen nada que ver con la logística que ellos argumentaban. Se trata, más bien, de un motivo de "amistad": Y es que una amiga especial a la que quieren invitar a su enlace, no podría acudir ya que está embarazada, por lo que prefieren esperar a que dé a luz y luego celebrar su boda. "Una maiga íntima de ellos, la mujer de Álvaro Falcó, está embarazada, y es para que vaya a la boda y no coincida con el parto y todo esto".

La amiga, en cuestión, Isabelle Junot, que está casada con el primo de Tamara Falcó, por lo que la relación que les une es bastante estrecha. La boda, por cierto, será el próximo 8 de julio, unas semanas después de la fecha prevista en un principio. "Como no nazca el niño, les va a fastidiar la boda" decía Lomana, con tono de humor.

La venta de 'El Rincón' y su supuesto embarazo

A pesar de los motivos que ya conocemos, se ha dicho que era muy posible que Tamara Falcó no haya querido celebrar su boda en la fecha prevista porque está pendiente de vender el palacio de El Rincón que le dejó su padre en herencia. Independientemente de eso, la propia Carmen Lomana confiesa que el palacio está en venta desde hace mucho tiempo.

"El Rincón hace muchos años que está a la venta. Ahora ella ha dicho que no, ni idea, pero todo esto hace que se hable mucho de él y va a ser una gran promoción. El que lo compre, lo mejor que puede hacer, es tirarlo y hacer otro nuevo, porque está encima de una laguna y hay agua por debajo" explicaba la socialité.

De lo que ha querido hablar también ha sido del supuesto embarazo de la Marquesa de Griñón, que ha estado circulando como la pólvora durante esta semana. Una información que ella misma se encargó de desmentir, aunque todavía hay algunas voces que ponen en duda que no esté esperando su primer hijo.

Sea como sea, Carmen Lomana ha querido opinar también de eso, diciendo que le encantaría que fuera una información real porque, así, la boda sería más "rápida y más corta" contaba con mucho humor.