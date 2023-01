Carmen Lomana habla claro sobre la reconciliación de Tamara Falcó e Iñigo Onieva: "Me aburre que me mata"

Sin duda, la noticia de la reconciliación de Tamara Falcó con su pareja, Iñigo Onieva, está en boca de todos en este inicio de 2023. Seguramente nadie esperaba que, después del escándalo que supuso la ruptura entre ambos, fueran a limar asperezas y retomar su relación tan pronto. Parece que todo el mundo pensaba eso, menos Carmen Lomana. "Yo dije que antes de tres meses volvían a estar juntos", ha afirmado la colaboradora de 'Fin de Semana'.

Lomana ha querido compartir sus impresiones sobre la última visita de Tamara a El Hormiguero, donde contó todos los detalles de la reconciliación. "Probablemente cuente una reconciliación bonita, algo con sentido... De verdad, a los dos minutos ya no podía más". La socialité incluso se ha animado a imitar a la hija de Isabel Preysler, dejando claro que la entrevista le pareció vacía de contenido y que Tamara no llegó a contar nada en concreto. "Pero bueno, ¿de qué me está hablando?", ha llegado a espetar la colaboradora.

Carmen Lomana tiene claro que lo que ha contado Tamara no tiene mucho sentido, y pone incluso en duda la veracidad de sus palabras. "Después de lo que has montado, tienes que contar una historia bonita, coherente. Por lo menos si mientes, miente bien, y si no mientes, pues también." La colaboradora cree que con esta sonada reconciliación, Falcó ha firmado la segunda temporada de su serie con Netflix.

"Todo está medido", según Lomana

Según contó ella misma el pasado jueves en el programa de Antena 3, en Nochevieja Tamara decidió pasar página y decirle a Iñigo que olvidaran lo que había pasado para empezar el nuevo año bien. Básicamente hacer las paces con él, y borrón y cuenta nueva. Sin embargo, después de estar todo el día dándole vueltas a la cabeza, al final llegó a la conclusión de que no quería quedarse con la duda de qué pasaría si intentaban reconciliarse. "Porque ella oyó a su mami que dijo que a lo mejor si le hubiera dado una segunda oportunidad al tío Julio, y dijo a ver si me va a pasar lo de mami con tío Julio", ha comentado con sorna Carmen Lomana.

Esa misma noche de Año Nuevo, Iñigo Onieva fue a reunirse con Tamara, pero los paparazzis le pillaron en la puerta de la casa de Isabel Preysler. Decidieron entonces huir del ruido e irse de viaje a Laponia. "Pero también había paparazzis, qué casualidad". Lomana compara la estratagema de la pareja con el cuento de Pulgarcito y sus miguitas de pan. "Todo está medido", opina la colaboradora.

"Si tú te quieres reconciliar con tu novio, te vas a donde sea, pero te vas con él, solos, sin que nadie se entere, y no están ahí todos los periodistas. Esto lo filtran y nosotros somos los tontos que nos creemos todas estas películas", sentencia Lomana, que termina confesando sin tapujos lo que opina de Tamara e Iñigo: "Me aburre que me mata esta pareja".

¿Terminará en boda esta historia?

Para Carmen Lomana, los objetivos que pretende conseguir Tamara Falcó con esta reconciliación son claros: "primero hacer caja, y segundo casarse y tener hijos". "Si le ha dado igual que la engañase siendo novios, imagínate ya una vez que haya conseguido su objetivo", apunta la socialité.

La colaboradora ha afirmado rotunda en 'Fin de Semana' que "si no hubiera sido todo tan público y tan escándaloso lo que pasó en el festival de Burning Man, no lo hubiera dejado. Lo que pasa es que no le quedaba otra, porque si no quedaba como una tonta". Carmen Lomana no tiene ninguna duda de que todo se trata de una estrategia y un show de cara a la galería.

¿Terminarán pasando por el altar Tamara e Iñigo? Por lo pronto, en 'Fin de Semana' han hecho cábalas sobre qué harán con el anillo de compromiso, que la hija de Isabel Preysler, por cierto, no ha vuelto a lucir en público. Mientras que Cristina López Schlichting cree que lo van a enriquecer y a completar con diamantes, Camen Lomana no dicho que lo mejor que puede hacer Iñigo es "comprarle un buen solitario".