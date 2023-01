Carmen Lomana señala la verdad tras la reconciliación entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva: "Es muy lista"

Tamara Falcó e Íñigo Onieva se han reconcilidado y han retomado su relación. El pasado mes de septiembre, la hija de Isabel Preysler rompió su compromiso tras hacerse públicas unas imágenes en la que el empresario le era desleal con otra mujer. "Aún estoy en shock. En cuanto salió el segundo vídeo, ya sabía que no era verdad lo que me contaba. Entiendo el amor de otra manera. Todo pasa por algo. Soy muy creyente", decía Falcó entonces.

"El Iñigo con el que yo me he prometido no tiene nada que ver con ese Iñigo. Él se dedicaba a la noche, viajaba mucho, pero yo siempre he creído que en una relación tiene que darse libertad, y que la base está en la confianza. Y yo no tenía problemas con eso, pero con unos límites, yo no sabía que abusaba de la confianza", zanjaba tras insistir en que "está contenta" porque "el matrimonio es un compromiso para siempre" y se había dado cuenta de la verdad antes de dar el 'sí quiero'.

No obstante, parece que ahora la ganadora de 'MasterChef Celebrity' le ha dado una segunda oportunidad a Onieva. "Es verdad, hemos vuelto", confirmaba ella. Esta noticia ha revolucionado tanto las redes sociales como los medios de comunicación, por lo que también ha llegado a 'La Hora de Lomana' en 'Fin de Semana' de COPE.

"Yo esto no me lo creí nunca. Tres días después de lo que le pasó, nadie aparece radiante como apareció Tamara. Era todo muy falso o no están enamorados y solo mirar el negocio. Creo que hay un guion. Hay mucho de representación y poco de amor", comienza diciendo Carmen Lomana, haciendo referencia a que cree que todo está montado desde el principio.

El vídeo de Iñigo Onieva morreandose con otra que no es Tamara Falcó ya lo ha visto todo el mundo. @salvameoficial dejad de hacer el ridículo cebando algo que ya sabemos. #YoVeoSálvame

pic.twitter.com/ZIeYM9QGY7 — Bad Benny ?? (@BadBenigno) September 23, 2022









"Tamara no es tan inocente como hacer ver"

"No es tan inocente como hacer ver, nos da 100.00 vueltas a todos. Se hace la tonta", opina sobre Tamara Falcó y cómo se muestra ante las cámaras. "Realmente, también ham jugado con Íñigo. La misma Tamara dijo que el vídeo lo había filtrado su madre. Ellos tienen un gran negocio con todo esto. Esto es un cuento", insiste la empresaria. "Durarán hasta la boda. Ella siempre ha sido consciente de lo que pasaba", apunta sobre que Falcó era consciente de las deslealtades de su entonces prometido.

"Ella va a aceptar, se van a casa con todo el show que van a montar, van a tener un niño... Luego, dirá que él haga lo que le de la gana porque ella ya tendrá el bebé, fotos, bautizo... Quizás luego la separación. Yo creo que la boda no pasa de septiembre", reflexiona Lomana. "La madre es la que mueve los hilos y lo hace muy bie porque lleva más de 40 años en esta historia. Entonces, se sabe los tiempos. Son demasiadas casualidades", declara, dejando claro que cree que es Isabel Preysler quien controla todo esto.

"Han metido a Hugo de por medio, al amigo también. Esta niña es listísima", recuerda, señalando a Hugo Arévalo, con quien Falcó reconoció haber tenido alguna cita tras romper con Onieva. "Hay un guion perfectamente establecido", zanja la también comuicadora.

ROMPE EL SILENCIO ?? Iñigo Onieva desvela cómo está de ánimos tras confirmarse los rumores de reconciliación con Tamara Falcó

Fuente: (Lecturas) pic.twitter.com/oNY95tWQ8J — Cotilleo España (@FansDelShow1) January 5, 2023