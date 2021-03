Calatayud: “Un menor del que se ha abusado sale adelante con terapia y esfuerzo”

En el Hospital Vall d’Hebron se ha creado una unidad especial para atender a los niños que han sufrido abusos o violencia física por parte de los padres.

En 2020 se detectaron 1.850 casos de violencia menos que en 2019. Se cree que es un efecto colateral de la pandemia, pero hasta el año 2019 la incidencia subía año a año. (Según datos del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat)

Desde la puesta en marcha del servicio en el mes de noviembre, se han detectado entre 15 y 20 casos al mes en el Servicio de Urgencias del Hospital, algunos de ellos graves.

Los abusos sexuales a menores son mucho más frecuentes de lo que generalmente se piensa: una de cada cuatro niñas y uno de cada siete niños los sufre en España antes de cumplir los 17 años. Los datos apuntan que más de 20.000 niños son víctimas de abusos y explotación en España.

Según la Asociación para la prevención de los Abusos Sexuales en la Infancia (Aspasi), entre las consecuencias de estos abusos a largo plazo se encuentran una baja autoestima, miedos, sentimiento de suciedad, vergüenza, culpabilidad, hipersexualización o temor al sexo, anorexia, depresión, psicosis, dificultades para relacionarse, dependencia, drogadicción, autolesiones, o tentativa de suicidio.

Don Emilio Clatayud es Juez en Juzgado de menores de Granada: “No tengo estos casos todos los días, pero he tenido niñas que no han denunciado a sus padres y que aun así les siguen protegiendo. También he tenido todo lo contrario, niños maltratados, que si son del padre, el chaval copia los comportamientos del padre” cuenta don Emilio.

“En la pareja, cuando llegan a la adolescencia, se convierten en completos controladores. Los chavales tienen recursos para sobrellevar muchas cosas, con su terapia y sus cosas salen de estas situaciones” ha contado el Juez.