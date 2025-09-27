El caféfitconQ de HN, la mejor forma de comenzar el día
Septiembre es el nuevo enero, nos planteamos instaurar mejores hábitos en nuestra rutina que nos faciliten llevar una vida más saludable
Madrid - Publicado el
1 min lectura
El desayuno es crucial para empezar el día ya tomando buenas decisiones, y un punto importante es incluir proteína en esa ingesta. Hoy nos ha acompañado en 'Fin de Semana' de COPE con Cristina, Paloma Quintana, nutricionista de HSN y nos ha contado que existe un producto que aúna proteína de la mejor calidad con nuestro amado café matutino: el caféfitconQ. Y nos lo ha aconsejado para incluir proteína en el desayuno junto al café natural y cacao que le da un toque muy especial.
“Siempre me gustó añadir la proteína a mi café matutino y de esta forma mi batido proteico sabe a café natural con un toque de cacao. Por eso el caféfitconq ha enamorado a tantas personas, porque de una forma fácil y deliciosa nos da ese impulso matutino por su café natural y extra de cafeína.
Este desayuno ayuda a la pérdida de grasa por esa cafeína pero sobre todo porque es saciante y desplaza otras opciones. No olvidéis que tenéis también disponible de caféfitconQ sin edulcorantes”.
