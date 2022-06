Carmen Lomana, atónita tras el ver el vestido de una influencer en una boda: "La gente ha perdido el norte"

Con el verano y el paso de la pandemia no paramos de ver en las redes sociales las celebraciones de las bodas de las influencers. La semana pasada fue el turno de Marta Lozano, que dió el 'sí quiero' en Jávea a Lorenzo Remohi en un evento lleno de influencers de la talla de María Pombo, Laura Escanes o Dulceida. En las próximas semanas será el turno de Teresa Andrés Gonzálvo, íntima amiga de Marta; también de Lucía Pombo y Álvaro López Huerta, un enlace que tendrá lugar en Segovia el próximo 25 de junio.

Pero, si hay algo que nos preocupa a prácticamente todos a la hora de acudir a este tipo de planes es la vestimenta. Vestido, traje, mono... un mundo donde elegir nuestro look. Sobre lo primero hablaba en 'Fin de Semana COPE'Carmen Lomana, quien este mismo viernes acudía a una boda "no religiosa" con un total look de Chanel, formado por un vestido y un collar largo.

Como se puede apreciar en la foto y decía la propia Carmen "el vestido es de un color indefinido, aunque parece que tiene transparecias". Y es que aunque esto sea así, lo cierto es que no tiene. Además, la socialité no es muy partidaria de este tipo de modas ya que "parece que con ellas vas a una discoteca". "La gente ha perdido el norte", añadía diciendo que "no son apropiadas para una boda religiosa".

Sobre el enlace al que acudió hace dos días, Lomana contaba algo sorprendente y a la vez bueno. Esto es que en él, no solo se encontraban los novios, también las dos ex mujeres del hombre, quienes, también, se unirán a los recién casados en un viaje a Maldivas.