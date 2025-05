El abrazo que Toni Acosta recibió de Pau Donés y le impulsó a seguir adelante: "La camarera del mexicano"

Madrid - Publicado el 25 may 2025, 13:41 - Actualizado 25 may 2025, 13:59

En un mes, la volveremos a ver en la pantalla grande como Marisa Loyola en 'Padre no hay más que uno 5"; mientras llega ese estreno se sube cada día al escenario del Teatro Madrid para interpretar a Eva María en 'Una madre de película' y ya tiene preparados los bolígrafos para hacer dedicatorias y firmar ejemplares de 'Un caracol en mi armario' novela con la que se estrena en el mundo de la literatura que la va a hacer debutar en la Feria del Libro de Madrid que arranca el próximo jueves 30 de mayo.

Marisa, Eva María y la autora de "Un caracol..." confluyen en la misma persona, Antonia del Carmen Acosta León, más conocida como Toni Acosta. "Cuando era pequeña mi madre me llamaba Antonia del Carmen para regañarme, ahora me lo llama, pero como una gracia", le cuenta a Cristina López Schlichting la actriz que ha sido la protagonista de la entrevista del amigo de Fin de Semana de este último domingo de mayo.

"No hacer nada también es bullying"

Toni ha hablado de su madre, "la he empezado a valorar cuando yo he sido madre" y de sus hijos, Nicolás de 20 años, que ya voló del nido, y Julia de 16, que aún vive con ella, pero estudia fuera de España por lo que "tengo el nido vacío" lo que le ha ayudado a transmitir en las tablas lo que siente la madre de la obra de Juan Carlos Rubio. Una madre que debe pedir perdón, "cuando antes no nos enseñaban a querer".

Es lo que le decía a ella su madre y a su madre, su abuela. Un sentimiento que también ha reflejado en su primera novela "Un caracol en mi armario", novela de autoficción donde aborda el bullying pasivo, "tremendo que afecta a muchos niños en el patio de los colegios, es que se ven aislados por muchos motivos, puede ser porque te vistes diferente, porque tienes menos dinero... y los adultos lo podemos hacer mucho mejor. No hacer nada también es bullying", denuncia no solo en las hojas del libro también ante el micrófono.

Toni espera que la novela sea útil, "mi hijo Nicolás me dice que es una gran novela y Julia que ha diseñado la portada, porque a ella le encantó la idea del caracol, me dice que puede ayudar a mucha gente y también a la naturaleza".

el abrazo de pau donés

La mayoría de los actores tiene rituales antes de salir a escena. Los de Toni es mirar al cielo y acordarse de sus abuelas y "de actrices importantes con las que he trabajado y ya no están". Una de esas actrices es Verónica Forqué por la que guarda un gran cariño, "la tengo muy presente en un ritual que hago antes de comenzar cada función que dedico a mujeres importantes de mi vida".

Desde niña, Antonia del Carmen, como la sigue llamando de vez en cuando su madre, quería ser actriz. Con su mejor amiga iba al cine cada vez que llegaban a Canarias películas como las de Almodóvar. "Cuando vi 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' quería hacer todos los papeles".

Y lucho por conseguir hacerse un camino en el difícil mundo de la interpretación. Y mientras llegaba esa oportunidad se presentaba a todos los castings que podía mientras trabajaba en un restaurante mexicano al que un día entró un tal Pau Donés, por aquel entonces vocalista de Jarabe de Palo.

"Admiraba mucho a Pau Donés, tengo en la cabecera de mi cama una de sus frases: 'Hay que intentar cumplir los sueños'. Esto fue muy inspirador para mí, para venir a Madrid. Un día Pau vino a comer al restaurante en el que trabajaba. No quise molestar durante toda la comida, pero cuando salió a la calle salí detrás de él y le dije "¿te puedo decir una cosa?, yo estoy aquí por algo que tú escribiste porque quiero ser actriz". Me dio un abrazo, un abrazo..., y me dijo "sigue intentándolo". Luego, le hacen una entrevista en el dominical de El País y titularon "La camarera del mexicano", no puedo estar más agradecida", recuerda con emoción.

Emoción que ha reconocido sentir a lo largo de los 28 minutos de esta entrevista. Toni se va satisfecha.