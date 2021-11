Schlichting: "Ayuso sabe que tiene a las bases de su parte y no afloja"

¡Muy buenos días España! Bienvenido amigo. Si nos sintonizas ahora, esto es COPE, es tu programa, 'Fin de Semana', y todo el equipo te va a servir y acompañar cuatro horas, como todos los sábados y domingos.

En este domingo 14, lluvias en Baleares y este de Cataluña, algunos chubascos por el norte y estabilidad en el resto de la península.

Y una, no sé, a veces parece que vive en otro planeta. Yo me levanto y escucho cosas que no entiendo. Supongo que la política es así, yo qué sé, que se dicen cosas para vender y que hacer un juicio ponderado no está de moda o no lleva cuenta. Si a mí me pregunta un sueco, o uno de China, qué tal va España, yo le diría que somos un país feliz pero preocupado. Que estamos saliendo de la crisis sanitaria pero que nos preocupa la crisis económica. Tenemos el mayor déficit de la Unión Europea -el mayor-, el producto interior bruto no tira como pensábamos y hay inflación de precios. La gente sale y trabaja lo que puede y quiere a lo suyo, pero creo que no me equivoco si digo que hay preocupación por la subida de la luz y los carburantes, por la dificultad con los transportes y cierta sensación de que el mundo, no ya España, está en un atolladero. Bueno, pues esto es lo que decía ayer nuestro presidente en el encuentro del partido en Madrid, para ratificar a Juan Lobato como candidato socialista; España va mejor. Lo que te digo. Yo no sé. De verdad que no sé en qué país amanece este señor.

Ayer fue día de reuniones de partidos. El PSOE en Madrid y el PP en Castilla-La Mancha. Allí hubo quien recibió al grito de ¡Presidenta! ¡presidenta! a Isabel Díaz Ayuso. Se refieren, claro, a presidenta, presidenta del partido en Madrid, que es el cargo que ella quiere y que Teodoro García Egea no quiere darle. Ella sabe que tiene a las bases de su parte y no afloja. Ayer volvía a hacer declaraciones pidiendo adelantar el congreso del partido regional, que quiere liderar.













Ayuso sabe que tiene a las bases de su parte y no afloja

La posición de Pablo Casado sigue siendo la misma. Él ha dicho esta semana que a las elecciones internas se presentará el que quiera y que no debe interferir en ese proceso. Pero todo el mundo sabe que su segundo, Teodoro García Egea maniobra para buscar un candidato alternativo.

ÁLVAREZ DE TOLEDO vs GARCÍA EGEA

Contra Teodoro García Egea, ha hoy hecho declaraciones en portada de El Mundo Cayetana Álvarez de Toledo, que dice que a ella también la persiguió dentro del PP como está haciendo ahora con Ayuso. La ex portavoz popular en el Congreso afirma nada más y nada menos: “Egea ejerce un mando testoterónico y perjudica a Casado; hace bullying”. Álvarez subraya que Egea ha impuesto vigilancia “soviética” y control absoluto en el partido.

Pero vamos a ver. El PP lo tiene fácil políticamente con un Pedro Sánchez debilitado. Sus candidatos van bien en los distintos territorios. En Madrid, la intención de voto es muy a favor de Ayuso y del alcalde Almeida. ¿Por qué se busca el Partido Popular un problema?

Problema sería que los candidatos madrileños fuesen una filfa. No lo contrario. Un buen político se caracteriza por aprovechar a su favor todo lo que funciona. No en ponerse obstáculos.

Esto de la testosterona de algunos, que dice Cayetana, no es muy inteligente. Es verdad que el siglo XXI es el de las mujeres. No lo digo yo. Lo ha dicho la señora Merkel. Lo dice el papa Francisco. Y conviene estar atento a los signos de los tiempos.

Fijaos lo que ha pasado ayer en Valencia y que os anunciábamos en 'Fin de Semana'. También han recibido con gritos de presidenta, presidenta a otra mujer. Que en este caso se postula desde la izquierda. Yolanda Díaz, actual vicepresidenta segunda de Sánchez y militante de Podemos.

Allí hubo de todo. Se juntaban cinco mujeres, ya lo sabes. Ada Colau de Barcelona, de los Comunes; Monica Oltra de Valencia, de Compromís; Monica García de Madrid, del partido de Errejón y la ceutí Fátima Hamed. Y a nadie se le oculta que el centro era Yolanda Díaz. Un acto aparentemente casual, sin pretensiones concretas, pero que intenta lanzar la idea de que una unidad de la izquierda es posible pudiera constituir una candidatura de ilusión. Pues eso. Que algo tienen las mujeres. Que son muchas en el panorama electoral. Que parece que pitan.

EL MUNDO ESTÁ MUY RARO

Yo vuelvo a lo del principio. Que la gente en la calle se preocupa por los precios. Que está haciendo ya acopio de las viandas de Navidad, por si faltan. Que la situación económica no pinta bien y los presupuestos están mal hechos como ha señalado Bruselas esta semana. Que España tiene mucho déficit y que el mundo está muy raro.

¿Es una cosa temporal, como dice Sánchez? Es un atasco que se produce después del covid, porque las fábricas han estado paradas y ahora se ponen todas en marcha la vez y se produce atasco, cuello de botella, para conseguir carburantes y energía y piezas de china, ¿o hay algo más?

Hay gente que mira el horizonte con preocupación y se refiere a una crisis mundial que viene. Gente que habla de una guerra soterrada entre Estados Unidos y China. De problemas estructurales del sistema. En 'Fin de Semana' nos gusta adelantarnos y estar atentos a los grandes debates. Vamos a preguntarnos si podemos esperar que las cosas mejoren en primavera, como dicen algunos, o se avecina una muy gorda, como dicen otros.