Cristina L. Schlichting: “Ya sabemos de dónde saca Redondo sus frases y no son de Calderón de la Barca”

“Muy buenos días España, en este 29 de mayo en que se celebra el Día de las Fuerzas Armadas. Ellos, los militares, son los que salen por el mundo cuando pueblos enteros sufren situaciones injustas, los que, cuando el agua nos llega al cuello, son movilizados para poner diques, ya sea porque hay que desinfectar residencias para luchar contra un virus desconocido o blindar una frontera. Las Fuerzas Armadas actúan en silencio, parecen no estar, pero están y sostienen nuestras leyes y nuestra Constitución. Enhorabuena a sus miembros y gracias, en nombre de la sociedad civil.

Hoy tenemos tiempo complicado en el norte, sobre todo esta tarde, con posibilidades de lluvia y tormentas, intensas en los Pirineos y Castilla y León. Despejado en Galicia, Cantábrico, Baleares, Canarias y la Costa Mediterránea. La temperaturas serán altas en el centro de la península, unos 30 grados de máxima, y en el Valle del Guadalquivir se pueden superar los 35 grados.

La semana nos ha dejado la frase más boba del año, la memez más redonda que habíamos escuchado hace tiempo. Iván Redondo, el asesor del presidente, vino a explicar el tipo de obediencia al poder que practica.









ME TIRO POR UN BARRANCO

Que se tira por un barranco si es preciso, dice. Es una forma de ganarse el sueldo, renunciar a la razón. En este caso seguir a Pedro Sánchez, que ha anunciado los indultos a los líderes que hicieron la declaración unilateral de independencia y que reiteran a quien quiera oírlos que piensan repetirla en cuanto puedan, por ejemplo Jordi Cuixart esta semana en RAC 1: “No puedo renunciar -afirma- a ejercer los derechos fundamentales. Claro que lo volveré a hacer. No nos arrepentimos ni consideramos que esta sea la solución”.

Escuchamos a Alfonso Guerra opinar sobre los indultos. Con Guerra han protestado varios barones del PSOE, Fernández Vara desde Extremadura, Lambán desde Aragón o Page desde Castilla-La Mancha. Supongo que con lo del barranco, Iván Redondo intentaba sacarles los colores a todos ellos. Presumir de lealtad e insinuar la deslealtad de los otros. Cuando la Internacional Socialista dio sus primeros pasos en el siglo XX se acuñó la expresión de “patriotismo socialista”. Marx y Engels escribían en el Manifiesto Comunista: “Los obreros no tienen patria. No se les puede arrebatar lo que no poseen”. La patria era un concepto burgués y los trabajadores eran llamados a constituirse en una sola nación internacional. Uno pertenecía a una clase social de desposeídos, no a un país.

Ocurre aquí todo lo contrario, es curioso. Que detrás del intento de golpe de estado están los más potentes económicamente, los ricos de Cataluña, los Pujoles, los que se quieren hacer un cortijo. Y que el Partido Socialista siempre sabía defender los intereses solidarios de los trabajadores, intentando que en toda España haya las mismas oportunidades, la misma justicia social.

La baza de Sánchez es el verano. Tenemos tantas ganas de olvidarnos del confinamiento y la limitación de derechos, de irnos de viaje y pasar de política, que indultará en plenas vacaciones, y a otra cosa mariposa. Lo que no quieren ni él ni Redondo es ruido. Pero es que en la calle hay ruido de fondo, tanto que los partidos han secundado a una la manifestación del próximo día 13, el domingo dentro de una semana, que ha convocado la Plataforma Unión 78, liderada por Fernando Savater, María San Gil o Rosa Díez. Cómo será el disgusto de la gente que PP y Ciudadanos se han avenido a juntarse en la Plaza de Colón de Madrid con VOX, que les da alergia. Les da miedo repetir la llamada foto de Colón, por eso ya han dicho que no estarán al frente, que darán el protagonismo a la sociedad civil. El único que ha confirmado que irá personalmente es Santiago Abascal. La cuestión es cuántos socialistas de base no hubiesen querido estar. Hay mucha gente en el partido que no está dispuesta a tirarse por un barranco detrás de Redondo y Sánchez. La frasecita tiene bemoles, pero es que además sale de un serie de televisión. No os creáis que es de Calderón de la Barca. Es la expresión que usa en “El ala Oeste de la Casa Blanca” el jefe de personal Leo McGarry, grave en el hospital, para expresar su lealtad al presidente Bartlet, que interpretaba Martin Sheen.

Esto de que los líderes se inspiren en los guionistas de ficción tiene sus riesgos. Ya Pablo Iglesias regaló al Rey la serie 'Juego de Tronos'. Y recordemos que Zapatero se preciaba de ver cada noche una película, en lugar de leer. Ya sabemos de dónde saca sus frases Iván Redondo.

Pero la ficción no puede sustituir la realidad, la realidad de tantas personas que aman Cataluña, que tienen parientes y amigos concretos allí, que han veraneado en la Costa Brava, que aman Poblet, la Sagrada Familia, Gaudí. La declaración unilateral de independencia intentó dejar sin efecto el ADN nacional. Fue una enmienda supremacista y alucinada a la realidad. Así que la contestación es general, incluso en el PSOE”.









