Schlichting, sobre Darias: "Ya le vale, haber provocado este caos y esta inseguridad con las vacunas"

¡Muy buenos días España! Que ayer no os creíais muchos lo del cambiazo de tiempo y aquí está la dana, con lluvias fuertes en Murcia, Almería, sur de Valencia. También en Baleares, Jaén, Albacete y la costa de Málaga. Temperaturas en descenso.

FRONTERAS ABIERTAS PARA EL TURSIMO

Apenas 135 casos acumulados de covid y mañana se abren las fronteras, ojo sin PCR, para todos aquellos países considerados seguros porque han conseguido vacunar a la mayoría de la población, entre ellos Israel, China, Japón o Corea del sur. También Gran Bretaña, aunque ellos siguen exigiendo PCR y cuarentena a sus conciudadanos que regresen de España.

En nuestro país algunas regiones suavizan sus normas. Valencia reduce el toque de queda de una a seis de la madrugada, Madrid elimina los confinamientos en zonas sanitarias y Barcelona amplía los horarios de la hostelería.

El ATLÉTICO DE MADRID, CAMPEÓN DE LIGA

El Atlético de Madrid ha ganado la Liga, de forma agónica, como les gusta a los colchoneros. Se impusieron al Valladolid y han conseguido su undécima copa. Enhorabuena a los esforzados

Las celebraciones se pasaron de tono en algunos casos, donde la alegría sobrepasó las medidas de seguridad e hizo que la policía tuviese que poner orden. Un niño de 4 años falleció, lamentablemente, cuando el coche de su familia entraba en un parking y el chaval se golpeó con la cabeza contra una viga, intentaba el pobre ondear la bandera del equipo. Descanse en paz.

Los jugadores Atlético de Madrid celebran con la afición a su llegada esta noche a la Ciudad deportiva Wanda, en Majadahonda, tras ganar la Liga en el último partido de la competición en Primera División jugado hoy sábado en el estadio José Zorrilla ante el Real Valladolid. EFE/Rodrigo Jiménez

EUROVISIÓN

De Rotterdam, no nos trajimos nada de Eurovisión. Estaba prevista una derrota de Blas Cantó, que se cumplió regularmente y quedamos en el antepenúltimo puesto. Sólo Alemania empeoró nuestra marca y, en el último nivel, castigada seguramente por haber abandonado la Unión Europea por el brexit, quedó Gran Bretaña.

La ganadora, la favorita Italia, el grupo Maneskin, también ganador de San Remo, con un estupendo rock de sonido totalmente italiano.Es la tercera victoria italiana en la historia del concurso. La anterior, la de Totto Cotugno.

INCENDIO EN TENERIFE

Colean algunas noticias, no todas buenas. Por ejemplo el incendio de Arico en Tenerife, con 330 hectáreas quemadas, que ha entrado incluso en el bellísimo parque Nacional del Teide. Esperemos que se consiga dominar el desastre.

ENTRADA DE MIGRANTES EN MELILLA

Nueva intentona de entrada de migrantes por Melilla, rechazada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Has tres veces lo intentaron esta madrugada y una vez ayer por la tarde. Eran entre 200 y 300 personas que apedreaban la verja.

CATALUÑA

Y hay responsable de economía en Cataluña. El nuevo gobierno de Ezquerra con Junts y la Cup no es el peor que cabía haber esperado. Ya sabéis que los de Junqueras consideran que la declaración unilateral de independencia fue prematura y que Pere Aragoneés, el nuevo presidente de la Generalitat, condiciona un posible referendo a un pacto con el Gobierno, que no se va a producir con esta Constitución. A ver si se centran en las necesidades reales de los ciudadanos, por ejemplo levantar la alimoncha economía local. Algún ánimo ha hecho concebir el nuevo responsable de los dineros, el ex ejecutivo de la Caixa, Jaume Giró, un señor que al menos sabe de números.

VACUNACIÓN

Y desaliento entre los menores de 60 años que han sido vacunados con Astra Zéneca, entre ellos tantos servidores públicos, funcionarios de todos los sectores. En un movimiento inexplicable el Gobierno ha decidido, les ha delegado la decisión sobre si su segunda dosis será de la misma vacuna o de otra. Como si los ciudadanos supiésemos de inmunología. Según la agencia europea del medicamento, lo mejor es recibir la segunda dosis de AstraZéneca, según el instituto Carlos III es seguro optar por otra vacuna distinta, tipo Pfizer. En cualquier caso, si optas por AstraZéneca en esta segunda inoculación, tendrás que firmar un consentimiento, telita.

Un ejemplo de la sufrida actitud de los ciudadanos es Alejandro, que opta por repetir vacuna de astrazéneca. Mientras, la ministra Darias, justo en la dirección contraria.Ya le vale, haber provocado este caos y esta inseguridad.

