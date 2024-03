Schlichting: “Se teme que Putin busca el apoyo popular para relanzar la guerra con la excusa del terrorismo”

Audio

¡Muy buenos días, España! Es Domingo de Ramos. Hoy la festividad, puerta de la Semana Santa, se impone a la fecha. Es domingo 24 de marzo, ya metidos en la primavera y con ocupaciones de plusmarca en todos los destinos turísticos, porque desde el covid, los españoles hemos reforzado la convicción de que hay que aprovechar el instante.

Cara y cruz en el deporte español: victoria de Carlos Sainz en Australia y la muerte de Manuel Ruiz de Lopera

Tenemos excelentes noticias en la F1 porque Carlos Sainz ha ganado en Australia, en el circuito de Melbourne, quince días después de operarse de apendicitis, que se dice pronto. El piloto se crece ante las adversidades: primero, la noticia de su no renovación en Ferrari para el próximo año, luego el pódium en Baréin y ahora, apenas salido de quirófano, triunfo en el país de los canguros. Lo que le van a echar de menos en Ferrari.





Del mundo del deporte nos llegó este sábado la triste información delfallecimiento, a los 79 años, de Manuel Ruiz de Lopera, quien fuera durante 10 años presidente inimitable del Betis, de resultas de las complicaciones de una diverticulitis. 'Don Manué', como lo llamaban en Sevilla, encarnó al rey Baltasar en la cabalgata de 1993: “Le pido a Baltasar, a los otros dos Reyes Magos y al señor de Sevilla, el Gran Poder, que el Betis esté la próxima temporada en la primera división”. Y se le concedió el deseo. Genio y figura.

Adiós a Silvia Tortosa

De ayer es también la noticia de la muerte de Silvia Tortosa, también joven, con 77 años, de un cáncer que ha evolucionado de forma inesperadamente rápida. Tortosa, hermosa hasta el final, fue una de las musas de la Transición y de la llamada época del destape, una mujer inteligente de la quinta de María José Cantudo o Bárbara Rey, popularísima en una larga carrera cinematográfica y televisiva que incluyó el famoso programa musical ‘Aplauso’ o series de éxito como ‘Curro Jiménez’, ‘Hostal Royal Manzanares’ o ‘Farmacia de Guardia’.

Silvia Tortosa (EFE)





Yolanda Díaz sigue sumando

No pasa gran cosa en la política nacional, con buena parte de sus protagonistas al ralentí, por las fiestas. Sí puedo contarte que ya puedes respirar tranquilo porque Yolanda Díaz se ha impuesto en las primarias de Sumar. La pobre, que no consiguió ni ganar en su pueblo de Galicia, ha sacado el 81,5 por 100 de los votos en unas elecciones internas con una única alternativa totalmente desconocida y enmarcada en Baleares. Por primera vez los simpatizantes pudieron pronunciarse sobre la lideresa, pero solo participó el 11, 6 por 100 de los inscritos, apenas 8.179 personas, de las 70.000 que figuran en la web de Sumar. No les interesa ni a los militantes.





La insistencia de Putin culpando a Ucrania del atentado de Moscú

En realidad, el foco informativo sigue en Rusia, con el extraño quiebro de Vladimir Putin, empeñado en señalar a Ucrania tras el terrible atentado del viernes en un centro comercial. El asesinato en masas ha sido reivindicado en Telegram por el Estado Islámico y los servicios de inteligencia norteamericanos dan por buena la filiación. Las autoridades estadounidenses creen en concreto que Vilayat Jorasan, una célula afgana del Estado Islámico, puede estar tras el ataque del Crocus City Hall. Pero Putin insiste en que los terroristas tenían preparada una ventana de huida en Ucrania.

En un mensaje televisado, el presidente ruso, recién reelegido hasta 2030, anunció que los cuatro tiradores directos, que fueron disparando contra la gente que se encontraban, han sido encontrados y detenidos. De hecho, lo fueron junto a la frontera de Bielorrusia, no de Ucrania. Se teme que Putin, demagogo siempre, busca desatar el apoyo popular en una renovación de la guerra.

La cadena rusa NTV se sumó a las acusaciones contra Ucrania difundiendo un vídeo en el que el responsable de la seguridad de Kiev, Oleksi Danilov, afirma estar detrás de los ataques. La BBC, sin embargo, ha desvelado que se trata de un burdo montaje de Inteligencia Artificial creado a partir de dos entrevistas antiguas.

Una ola de odio se ha desatado en las redes sociales. Se han grabado y publicado fragmentos de los interrogatorios a los terroristas. Todos ellos mostraban heridas, cardenales y signos de violencia y en el más monstruoso de ellos, uno de los detenidos yace atado en el suelo mientras un militar, tal vez checheno, le corta la oreja con una navaja. Después se la introduce en la boca y pretende obligarle a comérsela. Nadie defiende a los asesinos, pero esto es impropio de un país civilizado. Rusia está retrocediendo a los peores episodios de su historia. Confieso que he pasado una noche espantosa después de ver las imágenes.

???? Interrogatorio de uno de los detenidos como presunto autor del atentado en Crocus



— El Necio (@ElNecio_Cuba) March 23, 2024





Los terroristas han confesado que fueron pagados para matar. Siguen encontrándose cadáveres de numerosas personas que trataron de refugiarse en los aseos y que murieron asfixiadas por el humo del incendio deliberadamente provocado que derrumbó el techo del complejo.

Ante todo este horror merece la pena abrir una ventana de silencio. Los centenares de procesiones que hoy recuperan la memoria de la entrada de Jesús en Jerusalén, donde iba a ser vejado, torturado y asesinado nos recuerdan la medida de un Dios que ha abrazado lo peor de nosotros mismos. Tal vez, en medio de las preciosas salidas familiares, torrijas y películas históricas, haya tiempo para un instante de súplica por este mundo dolorido.