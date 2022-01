Schlichting: "No olvidemos que Eurovisión tiene mucho de ideológico también"

Audio

¡Muy buenos días, España! Empezamos con buen humor, que falta nos hace. Esta es la canción que te va a representar en Eurovisión, pop latino con toques urbanos, de una chica cubana que llegó a nuestro país con cuatro años. Se llama Chanel.

Por primera vez España recurre al sistema italiano de selección de la canción que nos representa. Después de años metiendo la pata, hemos reeditado el Festival de Benidorm, de la misma manera que Italia lleva a Eurovisión la canción ganadora en San Remo. El Benidorm Fest ha despertado interés, con datos de audiencia del 14 por 100 de cuota de pantalla, casi dos millones de personas viendo anoche la tele. Había un triple sistema de votación y fue el jurado y no el público el que falló a favor de esta interpretación trepidante. La canción se llama'Slo Mo'y exige una forma física gimnástica porque cantar mientras se dan esos saltos es de un mérito envidiable.

La sorpresa de la noche fue el desbancamiento de la gran favorita, Rigoberta Baldini, el fenómeno musical indie de 2021 en nuestro país. Se llama 'Ay mamá', y es un homenaje al feminismo y la maternidad, que se presentaba en el escenario con un gran pecho en el decorado y con imágenes de la cantante embarazada. Es super pegadiza, original y seguramente hubiese enganchado ideológicamente con el movimiento Me Too y el feminismo que pega en Europa y en el mundo. No olvidemos que Eurovisión tiene mucho de ideológico también. Pero quizá fue gafada por el apoyo político. Por primera vez en la historia una ministra, Irene Montero, habló a favor de la canción, que también entusiasmaba a Gabriel Rufián, que a lo mejor gafó el tema, porque no lo votaron mayoritariamente ni el público, ni el jurado ni la representación demoscópica.

La máxima puntuación del público fue para una pandereteiras gallegas originalísimas que hubiesen puesto otro estilo de música española en el escenario y que recibieron el máximo apoyo del publico.

Tan pronto se supo que la ganadora era Chanel las redes se llenaron de mensajes de indignación, por haberse impuesto el tema debido al jurado. Veremos si somos capaces de remontar este año. Son naderías, pero las victorias también ayudan en tiempos de coronavirus, como nos ocurre con el deporte.

RAFA NADAL, A POR SU 21 GRAND SLAM

Hoy también se juega Nadal su 21 Grand Slam en Australia, lo que le situaría como el máximo jugador de tenis de todos los tiempos y lo desempataría con la marca que comparte con Djokovic y Federer. El campeón español ha pasado de autodescartarse en la previa y juega frente a Medvedev, que es el mayor rival posible una vez deportado Djokovic por no vacunarse contra el coronavirus. Sería para todos una gran alegría y os iremos contando a lo largo del programa.

EL REY FELIPE VI CUMPLE 54 AÑOS

Y en este 30 de enero, domingo, cumple 54 años nuestro joven Rey Felipe VI, un señor que trabaja día y noche por España. Lo celebra en casa, con la Reina y con la Infanta Sofía, porque la Princesa de Asturias, ya lo sabes, estudia en el extranjero. No son días fáciles, de nuevo por culpa de Iñaki UrdangarIn, que tiene por especialidad salir en las noticias para mal, y cuya separación de la Infanta Cristina se anunciaba esta semana. El Rey, en lugar de dar qué hablar trabaja estas semanas en restaurar las relaciones diplomáticas con marruecos. Le deseamos un feliz cumpleaños.

A VUELTAS CON LA REFORMA LABORAL

La noticia nacional sigue en la campaña electoral de Castilla y León, que vota en 15 días y que se ha convertido en evento de la política española. Pedro Sánchez se ponía ayer sus medallas.

Precisamente reconocer que el empleo ha mejorado le está causando al presidente un gran quebradero de cabeza, porque en esta mejora ha sido fundamental la reforma laboral que flexibilizó el despido y que aprobó Mariano Rajoy. Mucho prometer que la iba a derogar, pero al final todo ha quedado en un magro retoque estético de la ley.

Así clamaba Yolanda Díaz anunciando que Podemos garantizaba la derogación de la ley.

Menudo papelón el de Yolanda. Ahora que empresarios y sindicatos se han puesto de acuerdo para apenas retocar la Reforma Laboral, sus gritos quedan en nada. El jueves llega el texto al parlamento y a ver qué hacen. Por lo pronto, los socios del Gobierno, se niegan a aprobarlo. Ni Bildu, ni la CUP, ni el BNG ni la Esquerra quieren saber nada de una reforma laboral que consideran contraria a los trabajadores. Pedro Sánchez mira ahora al PNV y Ciudadanos ha ofrecido su apoyo pero claro, a los socios del Gobierno les dan celitos y no les gusta el apaño.

En la campaña de Castilla y León se oía también ayer aPablo Casado, que denunciaba que Sánchez ha aprovechado un mitin para contar a los zamoranos que el Consejo de Ministros declarará de interés nacional un proyecto de 20 millones de euros en relación con el antiguo campamento militar de Monte la Reina, en Toro.

Aznar tenía acto ayer en Valladolid y tuvo una intervención no exenta de poémica de fondo. Habla de unidad en el partido, de nuevo.

REUNIÓN DE VOX POR EL CONFLICTO RUSIA - UCRANIA

Y Vox ha celebrado una cumbre importante en Madrid. Se ha reunido con los representantes de la ultra derecha europea, desde Marine Le Pen de Francia a Tom Van Grieken de Bélgica. Ayer se dieron cita en un hotel de Madrid el primer ministro húngaro, Viktor Orban y el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki.

Era una reunión delicada porque las posturas sobre Ucrania estaban encontradas. hungría apoya claramente a Putin y Polonia está totalmente con la OTAN, así que Abascal quedaba un poco en medio. Los trastos se salvaron con una declaración final en la que se lamentaba la provocación militar de Rusia pero se descalificaba a la Unión Europea y su falta de unidad. Ya sabemos que Vox y sus socios son partidarios de reforzar el poder nacional de los estados y critican la burocracia de Bruselas.

En Europa y Estados Unidos continúan los esfuerzos diplomáticos para parar los movimientos militares de Putin en Ucrania.El primer ministro brtitánico Boris Johnsonanunció despliegues militares de refuerzo de la OTAN y un endurecimiento de malas sanciones a Moscú el próximo lunes.

Funcionarios estadounidenses revelaron que los rusos han incluido suministros de sangre junto a otros materiales médicos a sus tropas, como un indicador calve de sus preparativos militares. La crisis está relanzando los precios del petróleo y de los combustibles, lo que nos afecta a todos.