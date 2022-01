Quién es Chanel, el 'puro fuego' que triunfa en el Benidorm Fest con "Slo Mo"

La gran revelación de este Benidorm Fest se llama Chanel. La joven catalana, nacida en Cuba, puso patas arriba la preselección española para Eurovisión al deslumbrar con su enérgica actuación de "Slo Mo". La también bailarina y actriz protagonizó una de las coreografías más difíciles que se han visto sobre un escenario. Durante los tres minutos de actuación, Chanel no para de contonearse y encender fuego con una sensual puesta en escena que se ganó el favor del televoto y del jurado en la primera semifinal del concurso.

Pero, ¿quién es Chanel y por qué tiene opciones serias de representar a España en Eurovisión frente a sólidos candidatos como Rigoberta Bandini, Tanxugueiras o Rayden? Chanel nació en Cuba en el año 1991, pero vive en desde que tiene tres años. En una entrevista al diario 'Faro de Vigo', la cantante confiesa que se mudó de La Habana a Barcelona porque su madre se enamoró. Precisamente fue ella quien le inculcó inicialmente la pasión por el mundo de las artes escénicas y empezó a dar clases de canto, interpretación y claqué.

Ya en el mundo profesional, Chanel ha desarrollado su carrera principalmente en el teatro musical. La joven ha estado presente en los repartos de 'Mamma Mia!', 'El Rey León', 'Nine', 'Flashdance', 'El guardaespaldas' y 'Fiebre Hamilton'. En televisión también ha tenido unos cuantos papeles en series como 'Gym Tony', 'El secreto de Puente Viejo', 'Centro médico', 'El Continental' o 'Perdóname Señor'. En cine actuó en 'El rey de La Habana', una película hispano-dominicana dirigida por Agustí Villalonga. También Nacho Cano, con el que ha trabajado en más de una ocasión, se ha enamorado de su arte. "Es una persona sensible, pero dentro de ella hay una fiera luchadora", reconoció el ex de Mecano en una entrevista concedida a los organizadores del Festival de Benidorm.

Recientemente participó en el casting de la revisión de "West Side Story" que ha hecho Steven Spielberg. Concretamente, para hacer el papel de Anita. Finalmente, se quedó entre las cinco finalistas pero no pudo hacerse con el papel.

"Slo Mo" ha sido compuesta por Leroy Sánchez, Keith Harris, Ibere Fortes, Maggie Szabos y Arjen Thonen. Su vertiginosa actuación está firmada por Kyle Hanagami, un reputado coreógrafo norteamericano que ha trabajado con Blackpink, Jennifer Lopez, Britney Spears, CNCO o Justin Bieber

En una entrevista en el programa "Pasaporte a Eurovisión" de COPE, Chanel dijo entenderse a la perfección con Kyle "No le tuvimos ni que convencer para que se uniera a nuestro equipo, ya que se ofreció él después de escuchar la canción y verme bailar. Él es maravilloso y me encanta su manera de trabajar. Es muy americano en ese sentido. Con sólo una mirada nos entendemos y eso es muy importante porque si la química y la energía no casan, mal vamos", asegura.

Aunque le encanta la música, Chanel no desdeña sus trabajos como actriz y bailarina. ¿Y tiene miedo de que hacerse famosa implique que la prensa quiera conocer detalles de su vida personal? "Si sucede que me hago más conocida, que sea por el arte. Lo que venga con ello, no sé cómo lo llevaré. Supongo que bien", dijo en la misma entrevista.

En el plano sentimental ya se la ha relacionado con el músico Víctor Elías, conocido por haber interpretado a Guille en la serie Los Serrano. El joven compartió en su momento una foto de ambos dándose un beso en un teatro, aunque meses después la eliminó.