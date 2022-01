Reino Unido apoyará a la OTAN con un "gran despliegue militar" ante la "hostilidad" de Rusia

El Reino Unido ofrecerá a la OTAN esta semana contribuir con un "gran despliegue militar" a "fortalecer las fronteras de Europa" y contrarrestar la "hostilidad" de Rusia, avanzó hoy el Gobierno británico. El primer ministro, Boris Johnson, pondrá sobre la mesa "la mayor oferta posible" para sumar a las operaciones de la Alianza Atlántica cazas, buques de guerra y "especialistas militares" del Ejército británico, detalló en un comunicado Downing Street, su despacho oficial.

"He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que se preparen para desplegarse en Europa la próxima semana, a fin de asegurarnos que estamos preparados para respaldar a nuestros aliados de la OTAN por tierra, mar y aire", dijo Johnson.



Representantes del Ejecutivo británico viajarán en los próximos días a Bruselas para finalizar con los socios de la OTAN los detalles del "posible envío" de tropas, puntualizó Downing Street, mientras que el gabinete del Ejecutivo analizará el lunes las "opciones militares" sobre la mesa.



Si el presidente ruso, Vladímir Putin, "elige un camino de derramamiento de sangre y destrucción, será una tragedia para Europa", pero "Ucrania debe ser libre para decidir su futuro", apuntó Johnson. Los planes de Londres pasan por duplicar el número de tropas que mantiene actualmente en la región y enviar más "armamento defensivo" a Ucrania.



El Reino Unido cuenta por ahora con más de 900 miembros de su personal militar en Estonia, más de un centenar en Ucrania -parte de la Operación Orbital, para entrenar a tropas de Kiev-, así como un escuadrón de 150 efectivos en Polonia.



Los nuevos recursos que aportará ahora el Ejército británico deben servir para "reforzar las defensas de la OTAN" y "apuntalar el respaldo a los socios nórdicos y bálticos", describió el Gobierno. "Este paquete enviará un claro mensaje al Kremlin: no toleraremos sus actividades de desestabilización y siempre estaremos junto a nuestros aliados de la OTAN para afrontar la hostilidad de Rusia", agregó el primer ministro.



Johnson prevé conversar por teléfono con Putin en los próximos días y planea además una visita a la región, cuyos detalles por el momento no han sido anunciados. El ministro de Defensa, Ben Wallace, prevé por su parte viajar esta semana a Hungría, Eslovenia y Croacia, mientras que la titular de Exteriores, Liz Truss, incrementará asimismo su actividad diplomática en Europa.