Schlichting: "Mientras Sánchez se baña, Tezanos le cuida en las encuestas"

Recordad las cosas, los zapatos bien limpios, comida para los camellos y algo para los Reyes. Esta es la noche más emocionante del año y alegra ver las calles preparadas para la Gran Cabalgata.

Es doble día de Reyes, porque cumple 81 años Don Juan Carlos, al que hay que agradecer una larga carrera por todo el mundo en defensa de España, miles y miles de horas saludando en nuestro nombre con una sonrisa impecable y miles y miles de reuniones, cenas, recepciones, seguramente no todas descacharrantes, para que por todas partes se conozcan el nombre y el prestigio de España. Felicidades, Señor.

Del presidente de España, por su parte, que no os preocupéis, que todo bien, que en la residencia canaria de La Mareta se está tan a gusto como antes en Doñana, estupendamente, 15 días de vacaciones, como los campeones. Hemos visto sus potentes abdominales en vídeo, su bañador verde, su nueva perrita y a la Guardia Civil -que por cierto se ha quejado de pasar frío y estar pésimamente atendida- vigilando su baño en Lanzarote.

Mientras él se baña, Tezanos le cuida en las encuestas, que hay que ver lo que está haciendo este hombre con el CIS. Ha conseguido que la popularidad del líder se mantenga incólume a pesar del falcon, que ya es mérito. ¿Cómo lo ha logrado? Increíble, ha vuelto a cambiar el método de pregunta y evaluación del Cis. Sí, sí, por tercera vez. Y en esta ocasión ha preguntado a la gente dos cosas distintas: la opinión sobre el Gobierno de Sánchez… y la opinión sobre Sánchez mismo. Como te lo cuento, como si fuesen dos cosas distintas. Eso explica que el líder socialista vaya en cabeza en simpatías entre los dirigentes de partidos, pero que su partido baje dos puntos en las encuestas. Es decir, que utiliza al PSOE de parapeto. Los votantes socialistas deberían preocuparse porque les va a dejar el patio hecho unos zorros.

En este CIS Podemos baja de nuevo, el PP de Casado aguanta y Ciudadanos no lo aventaja.

Y otro dato muy feo de la encuesta. Los españoles empiezan a poner entre sus preocupaciones la inmigración, que antes no les quitaba el sueño. ¿Hay más emigrantes que antes del verano? ¿Vemos una avalancha en las calles? No. Es algo más, que tiene que ver, primero, con el efecto llamada que se le atribuye a los pomposos gestos del Gobierno con el Aquarius, que menuda armó, pero también con los resultados de las elecciones andaluzas. Por primera vez los partidos usan la inmigración como arma política y a la gente le invade el miedo, que no es buen consejero. Que cada uno mire su responsabilidad.

Y es precisamente en Andalucía donde se desarrolla el capítulo político del día. Con el frenazo que Vox le ha metido al acuerdo con PP y Ciudadanos por el asunto de la Ley de Violencia de Género.

Precisamente por esto, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, llamó ayer al de Vox y parece que hay cita el próximo martes para tender puentes. Vamos a preguntárselo.