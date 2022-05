Schlichting: "Mientras abucheaban en Ávila a Marlaska, vitoreaban en Sanxenxo a Juan Carlos I"

Audio Cristina L. Schlichting analiza en su editorial el Congreso regional del PP en Madrid y los diferentes recibimientos que han tenido el Rey Juan Carlos y el ministro Marlaska

¡¡¡MUY BUENOS DÍAS ESPAÑA!!! Qué puedo decirte, después de la nochecita que hemos pasado. Que sigue hoy el calor y que Toledo apunta 38 grados, Almería 35 y Zaragoza 37. Casi aprieta hoy más en el valle del Ebro que en el sur, donde hay una calima que hará pesado el ambiente en Córdoba o Sevilla, pero que controla un pelín las temperaturas.





Viruela del mono

Se habla sobre todo de la visita de Don Juan Carlos a España, pero hay muchas noticias este sábado, qué barbaridad. Para empezar, la Policía y los técnicos de salud de Madrid han clausurado la principal sauna gay de la ciudad, un local lamado Paraíso, que ha sido identificado como uno de los principales epicentros de la dichosa viruela del mono. Se han confirmado 30 casos en la ciudad y hay 15 afectados más en observación. Te recordamos que la enfermedad no es mortal, que responde en cierta medida a la vacuna contra la viruela tradicional, pero que el producto no está disponible y, llegado el caso, hay que recurrir a a antivirales. La enfermedad por lo general es leve y para contagiarse es necesario un contacto muy estrecho con una persona infectada. Comienza con fiebre, dolores de cabeza y muscualres y se manifeista después en erupciones cutáneas.





Isabel Díaz Ayuso elegida presidenta del PP de Madrid

En política, Isabel Díaz Ayuso es presidenta desde ayer del PP de Madrid. La venganza es un plato que se sirve frío. El Congreso, que tiene lugar en el recinto de Ifema y concluye hoy con la intervención de Feijoo, tuvo un vídeo de promoción en el que salía todo el mundo, hasta el tato, excepto Pablo Casado y Teorodoro García Egea.

Estaban en las imágenes desde José María Azanar y Mariano Rajoy a Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, Alberto Ruiz Gallardón, José María Alvarez del Manzano, José Luis Martínez Almeida y hasta Toni Cantó. De los dos caídos políticos, ni rastro.

Ayuso se postuló como la solución del PP contras Pedro Sánchez, una fórcula que le ha servido para auparse como modelo de éxito.

Salobreña anula el empadronamiento de Olona

Más follones, los que está montando el PSOE de Andalucía para que Macarena Olona no pueda ser canddiata de Vox a la elecciones. Ha presionado al ayuntamiento socialista de Salobreña hasta que ha anulado el empadronamiento de Olona en una vivienda de la localidad. Todo el mundo sabe que muchos candidatos a elecciones no son o no viven en las zonas a las que se presentan. Bueno, pues aquí haciendo comprobaciones minuciosas, como en el cole. Se abre ahora un plazo de alegaciones.





Vítores al Rey Juan Carlos I y abucheos y pitos a Marlaska

Y en plena protesta de los Podemos y de algunos del PSOE por la visita del Rey Don Juan Carlos a España, se han escuchado pitos y gritos de rabia, pero no precisamente para el padre de Don Felipe, sino contra el ministro Marlaska.

Ha sido en Ávila, con motivo de la jura de la nueva promoción de agentes de la Policía Nacional y porque el ministro llamó “piolines” a los agentes desplazados a Cataluña con motivo de la intentona de golpe de Estado. Marlaska ha querido quitarle hierro al sunto echándole la culpa al Gobierno de Mariano Rajoy por trasladar a los agentes de forma indigna en barcos de crucero. Como si la situación no hubiese sido lo suficientemente grave, con un problema de seguridad nacional que no podía resolverse recurriendo a los barcos del Ejército, entre otras cosas porque el PSOE se hubiese rasgado las vestiduras.





Caluroso recibimiento a Juan Carlos I en Sanxenxo





Mientras abucheaban en Ávila, vitoreaban en Sanxenxo.

Satisfacción en la localidad, no sólo por estar en las televisiones de todo el mundo, en una promoción excepcional de Galicia y las Rías Bajas, sino por mera simpatía hacia el Rey. Son cosas sencillas, alegría por un hombre de 84 años que vuelve a su maravillosa patria y se reúne con hijos y nietos. Un señor que no tiene cuentas con la justicia y ha devuelto a Hacienda seis millones de euros. En el Gobierno, sin embargo, hay una enemiga contra Don Juan Carlos. Para empezar, desde Podemos, claro. La ministra Irene Montero, cuya última ocurrencia es regular que las niñas no vayan al colegio cuando les duela la regla, para que sean distintas desde crías y las señalen por débiles.

Repasa Antonio Herraiz la visita del Rey Juan Carlos a Sanxenxo y cómo ha sorprendido su recibimiento al Gobierno









¿Cómo puede una ministra faltar así a la verdad? El fiscal jefe de Anticorrpción, Alejandro Luzón, ha firmado tres decretos sin presentar querella ni dirigir reproche alguno hacia Don Juan Carlos. Las Fiscalía ha archivado las tres causas contra él. La inquina, que nadie se equivoque, no es contra Don Juan Carlos, sino contra la Monarquía y Don Felipe.

Porque quieren quitar al Rey para ponerse ellos.



Es muy grave que toda una vicepresidenta, Yolanda Díaz, se haya sumado al escándalo diciendo que “cada minuto que pasa sin dar explicaciones no hace más que ensanchar la desconfianza ciudadana”, como si Don Juan Carlos no hubiese pedido perdón, pagado dinero ni afrontado una investigación. Pero lo que no resulta de recibo es que varios socialistas se hayan sumado a este cacareo de Podemos. En principio, el Gobierno había intentado mantener un tono respetuoso.

Pero luego siempre hay gente que se suma al populismo, porque todo se pega.

La ex ministra Carmen Calvo, que antes había defendido a Don Juan Carlos, cuando hizo su regularización fiscal, y llegó a decir que era un ejemplo de que “nuestro país es una democracia con un estado de Derecho riguroso” escribía ahora un tuit que decía: “Hoy suben las temperaturas en todo el país. Gran bochorno en Sanxenxo”.





Qué original. Qué molonudo. Supongo que sus seguidores lo celebrarían, pero flaco favor hace a la convivencia o la Jefatura del Estado. Lo encuentro infantil, francamente.