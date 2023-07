Schlichting: "Mi madre y yo sí sabemos lo que es una mujer. Y no es una señora que plancha"

¡Muy, muy buenos días España! Se acabó, esto es 22 de julio de 2023 y ha concluido -por fin- la campaña electoral. Ufff Mañana votamos y zanjamos un año entero electoral. Porque es que llevamos desde el anterior verano de batalla política, con aquello de las elecciones andaluzas y de Castilla y León, las municipales ahora en mayo y esta convocatoria por la espalda de generales que nos ha cambiado el veraneo, ha interrumpido la temporada de hoteles y apartamentos y ha obligado a las familias a devolver billetes de avión y tren, votar por correo y organizar idas y venidas por las carreteras veraniegas.

Hoy hace un poquiiittiiiito menos de calor, pero mañana subirán los termómetros. Luego nos contará Olcina a las once lo que va a pasar. Procura votar pronto, porque si lo dejas para el final de la tarde, no sólo te toparás con el calor, sino con toda la gente que viene de playas y pueblos. En casa tengo a mi madre, a la que hemos tenido que sacar de su retiro estival en Hoyocasero, en Gredos, y que se ha encontrado su piso convertido en un horno y ha tenido que huir al mío, que tiene aire acondicionado. Follones y molestias que se hubiesen evitado de convocar a las urnas en septiembre, pero que Pedro Sánchez ha provocado para que nadie en el PSOE protestase por la derrota electoral de mayo y le moviese la silla. El candidato socialista, que la semana pasada estaba depre por su mal desempeño en el cara a cara televisivo con Alberto Núñez Feijóo, esta semana se ha venido arriba porque quedó algo más apañado en el debate a tres. Parece olvidar que apareció de mayordomo deYolanda Díaz. Ayer cerró campaña en Getafe, Madrid.





Cierre de campaña electoral





Exultante también Yolanda Díaz, que creo fue la ganadora de ese debate a tres con Sánchez y Abascal y ejerció de defensora de la izquierda. La mujer ha debido de plancharse esta semana varias montañas de ropa para calmar los nervios. Cerraba campaña en Madrid, en el pequeño parque Tierno Galván.

Santiago Abascal citaba a sus seguidores en Colón, plaza ya mítica para los de Vox. El candidato también estaba animado, pese a los regulares augurios de las encuestas, por su valiente batalla en la tele, a solas desde la derecha, contra Sánchez y Yolanda.

Alberto Núñez Feijóo cerró en A Coruña, en su tierra. Aquí en COPE había apelado antes al voto útil, y repetido que Vox y el PSOE intentan lo mismo, que el PP no pueda gobernar solo.

Vídeo





Era el gran ausente del debate a tres de esta semana, al que se negó a ir por ausencia a su vez de Bildu y ERC, los otros socios del Gobierno en esta pasada legislatura. Los sociólogos se han devanado los sesos sobre si la decisión fue o no rentable, pero muy probablemente los cuatro millones de personas que vieron la tele esa noche del miércoles tenían en su mayoría decidido el voto mucho antes.

La semana ha terminado con duelos mediáticos. Sigue Sánchez diciendo di diego sobre los peajes y Feijóo ha tenido que encajar que fue amigo o conocido de una persona dudosa (el famoso contrabandista) o que su partido no subió las pensiones con el IPC. Pero todo este follón apenas influye -estoy convencida- en el voto. En realidad, el gran enemigo de los partidos y de ambos bloques es la abstención.

Es verdad que hay un gran ambiente electoral, pero acercarse a las urnas un 23 de julio es un desafío. Cometemos el error urbano de creer que toda España está pensando en las elecciones, pero olvidamos la indiferencia de los jóvenes, la frialdad práctica de mucha gente y lo que cuesta conducir desde una playa un domingo para meterse en un atasco.

En fin, lo que ocurra no depende de que el abono de los peajes nos vaya a aflojar el bolsillo o si Feijóo trataba a Marcial Dorado. Tiene que ver con una cuestión mucho más amplia

Durante los últimos cuatro años se ha establecido una forma de poder en España que ha puesto en duda la Transición. Todos los adversarios de la unidad nacional se han arracimado en torno al PSOE y han hecho su agosto. Han aupado a Bildu, que mañana ganará en votos al PNV, liberado a los golpistas, borrado la secesión como delito y establecido un modelo único de memoria colectiva republicana.

Esa misma gente ya no sabe contestar a la simple pregunta de lo que es una mujer. Sencillamente, ha implantado obligatoriamente el relativismo y ha decretado que “cada uno es lo que desea ser”. El “borrado” del mapa nacional coincide con el “borrado” de las identidades personales. Eso es lo que se vota este domingo. Si deseamos profundizar en este modelo o hacer cuenta nueva.





El papel de la mujer





Antes de cerrar este comentario me gustaría añadir una cosa como mujer. Porque yo y mi madre sí sabemos lo que es una mujer. Y no es una señora que plancha. Me ha llegado al corazón un comentario de la presidenta de Madrid, que acaba de perder un hijo, en conversación con Expósito.

¿Qué tendría que hacer una persona tras un aborto? Abrazarse a los suyos y llorar. Dejar que fluya el tiempo y cure despacio esa pérdida. Ayuso, en cambio, ha tenido que hacer el cierre de campaña electoral. Remeter su dolor bajo los pliegues del alma, apretar los dientes y dejar para agosto las lágrimas. ¡Cuántas de nosotras hemos pasado por esto! Cuántas hemos salido de viaje de trabajo a Albania, o Kosovo, Osetia o Irán y hemos dejado a los bebés detrás, apretando los dientes mientras subíamos al avión. Cuántas hemos comprado unas judías verdes en una tienda en los bajos de la casa donde íbamos a entrevistar a un famoso para el periódico. Cuántas hemos apañado un cocido por la noche, deprisa y corriendo, para que los nuestros tuviesen algo al día siguiente, mientras nosotras trabajábamos. Esto es una mujer. Esto. No pelucas, ni rímel, ni tacones, o no sólo. Esto exactamente esto es ser mujer hoy.