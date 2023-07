Ayuso, sobre pactar con Vox tras el 23J, en COPE: "Si hay que hacerlo, se pacta, no es el fin del mundo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves en La Linterna unos hipotéticos pactos con Vox tras las elecciones del próximo domingo para llegar a Moncloa. Así se lo explicaba a Ángel Expósito, al que subrayaba que “si hace falta pactar, pues se pacta oye, no es el fin del mundo, hemos pactado en muchas ocasiones y estamos aquí”.









“Nos cuentan que 'los pactos de la extrema derecha nos traen...' ¿A qué nos traen? En Madrid hemos estado gobernando y nunca se ha respirado tanta libertad, apertura y prosperidad, la vida sigue con nuestros gobiernos”, argumentaba la dirigente autonómica que, eso sí, afeaba al presidente de Vox, Santiago Abascal, que acudiese al debate a tres de este miércoles, del que se ausentó el candidato de los populares, Alberto Núñez Feijóo:

“Quien no tenia que haber ido es Abascal. ¿A qué vamos, a blanquear el qué, ese formato a dos dias de elecciones?”. Además, recordaba Ayuso que Vox “ ha vetado a medios de comunicación”, por lo que instaba a los de Abascal a empezar “por el que te ha llamado ultraderecha y te insulta constantemente”, en referencia a TVE. También ha tenido palabras para el papel de Yolanda Díaz y Sánchez en el debate final: “Yo no llamaría a Feijoo 'Alberto' en público, blanqueando sus programas, como si vinieran de nuevas y no hubieran gobernado... Si Abascal no hubiera ido, todo esto no se habría producido. ¿Para qué? ¿Para darles audiencias?”









Situación personal



También se ha referido la presidenta madrileña al momento personal que se encuentra tras haber sufrido un aborto el pasado 11 de julio: “Intento pensar simplemente en lo que tenemos hasta el domingo y luego guardar un rinconcillo en mi corazón y, quizás, volver a ello en agosto, con tiempo y con perspectiva”, reconocía emocionada. “Creo que he vivido lo más bonito de mi vida, me ha enseñado muchas cosas y siempre quedará en mí, me siento afortunada de lo vivido, a pesar del desenlace”.

En cualquier caso, la presidenta madrileña asegura encontrarse cansada, “como todos”: “venimos de otras elecciones, todo ha sido muy seguido y trabajar a 40 grados cansa”. Y respecto al domingo, Ayuso no da la partida por ganada a pesar de las encuestas, las cuales reconoce que no tiene en cuenta: “Esto es como el malo de la película, crees que se ha acabado y te ha agarrado el tobillo (el sanchismo), yo quiero ver ya los créditos”.









Polémica con Correos



También ha querido matizar Ayuso sus palabras de 'pucherazo' electoral, manteniendo que sus dudas tras las detenciones en Mojácar poco tienen que ver con las polémicas recientes por el voto por correo: “Yo no he relacionado el voto por correo con pucherazo, sino por lo de Mojácar. Si se llevan detenidos a afiliados por comprar votos, eso es un pucherazo, pero yo no lo he relacionado con el voto por correo”.

Concretamente, y sobre el caso de Correos, Ayuso no cree “que haya funcionarios dispuestos a cometer semejantes delitos”. “Otra cosa es que las circunstancias de voto han sido anómalas, difíciles, se esta haciendo en el puente mas caluroso del año, va a haber personas que van a limpiar... Un millón y pico de personas involucradas en esto, estas circunstancias se podrían haber evitado si no se hubiese convocado a mala fe”, concluye.