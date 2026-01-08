Antonio Naranjo: "Sánchez ha recibido en Moncloa a Mertxe Airzpurúa y a Junqueras y no al jefe de la oposición"

El periodista Antonio Naranjo ha repasado en la sección 'Mr. Dato' del programa 'Herrera en COPE' la lista de personalidades polémicas que han sido recibidas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa. Naranjo ha señalado que "la lista es eterna", destacando la gravedad de algunos de estos encuentros mantenidos por el jefe del Ejecutivo.

Las reuniones más controvertidas

Entre los nombres mencionados por Naranjo, se encuentra el de Mertxe Aizpurua, exportavoz de EH Bildu, a quien ha descrito como "la portadista de Eguin y biógrafa de jefes de ETA". A ella se suman otras figuras del independentismo catalán, como Miriam Nogueras, actual portavoz de Junts en el Congreso, y Jordi Turull, uno de los condenados por sedición en el juicio del 'procés' por el Tribunal Supremo.

El listado lo completa Oriol Junqueras, quien, como ha recordado el periodista, "fue condenado por sedición, y luego fue el primer indultado y finalmente amnistiado". Estos encuentros con figuras clave del independentismo y el entorno de EH Bildu han sido una constante durante la legislatura de Pedro Sánchez.

En contraste con esta larga lista de visitas, Antonio Naranjo ha puesto el foco en una ausencia notable en la agenda del presidente. "A quien no recibe es al jefe de la oposición", ha subrayado Naranjo, un hecho que, según ha concluido, "seguramente le llama la atención a todo el mundo".