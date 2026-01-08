Santi Cañizares: "El Athletic es un club donde se vive muy cómodo y es difícil hacer rendir a la plantilla, al no tener competencia, mercado..."

La contundente derrota del Athletic Club frente al FC Barcelona (5-0) ha generado un intenso debate en 'El Partidazo de COPE', donde el exportero Santi Cañizares ha ofrecido un análisis crítico sobre la actitud del equipo. Cañizares se mostró extrañado por la falta de resistencia del conjunto vasco, afirmando que "no es el Athletic un club que se entregue tan fácil".

Una plantilla sin competencia

Según Cañizares, uno de los problemas estructurales del club reside en la situación de su plantilla. "Es un club donde se vive muy cómodo", sentenció el colaborador. En su opinión, la ausencia de un mercado de fichajes activo, la poca competencia interna y los grandes salarios generan un entorno de confort que dificulta la tarea del entrenador para exigir el máximo rendimiento.

El análisis de Cañizares también contrapone esta comodidad con la identidad histórica del club. Reconoció que el Athletic siempre ha tenido "unos valores de garra, de agresividad, de no dejarse pisotear siempre", precisamente las cualidades que, según él, se "echaron en falta" en el último encuentro disputado.

La réplica a su análisis

El periodista Jaime Ugarte intervino para matizar la perspectiva de Cañizares. Aunque admitió que su argumento tenía "un punto de razón", Ugarte recordó los éxitos recientes del club para rebatir la idea de un equipo acomodado de manera permanente.

Ugarte destacó que en los últimos años el Athletic "ha ganado la Copa, ha sido semifinalista de la UEFA y ha estado jugando la Champions". Ante estos datos, Cañizares se vio obligado a conceder que, "evidentemente, hay temporadas" en las que el trabajo y el rendimiento del equipo alcanzan los objetivos esperados.