Schlichting: “El JEMAD ha presentado su dimisión con señorío, en un gesto honroso”

Audio

¡Muy buenos días España! Viento y lluvia o sol entreverado, según zonas, en este domingo 24 de enero que es la antesala de la borrasca Ignacio, que nos acompañará lunes y martes, pero sin grandes exageraciones, después de lo de Filomena.

TERREMOTO EN GRANADA

Un terremoto ayer , eso sí, que dan ganas de hacer chistes siniestros, que se registró en Santa Fe, Granada, con magnitud 4,4 en la escala Richter, que ya no es moco de pavo.

El seísmo dejó un centenar de incidencias, paredes resquebrajadas, tejados rotos y un herido en el hospital, en Atarfe, que padeció la caída de parte de su chimenea.

DIMISIÓN DEL JEMAD

Hoy es noticia ladimisión del JEMAD, el jefe del estado mayor de la defensa, que se había vacunado en plena ola de escándalos por el recurso al enchufe en la inmunización por parte de algunos políticos.

Audio

No parece desaforado que se vacune el máximo responsable de las tropas, pero ante la polémica levantada porque faltan vacunas para los sanitarios militares, que recordemos han protagonizado algunas de las batallas más eficaces contra la pandemia, Miguel Ángel Villarolla ha presentado su dimisión con señorío, en un gesto honroso.

EL AVANCE DEL CORONAVIRUS EN NUESTRO PAÍS

Y es que el coronavirus, fatal. Murcia se suma al endurecimiento general de las condiciones y suspenderá toda la actividad no esencial los fines de semana. No tenemos cifras globales, pero las parciales de este fin de semana muestran que la situación es crítica en Extremadura y Murcia, en efecto, y va muy mal en Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja o Valencia. Carlos Arjona, presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, se quejaba en 'La Mañana del Fin de Semana', con Ángel Correas, de la incapacidad para unificar medidas.

SÁNCHEZ E ILLA ANTE LA PANDEMIA

Porque lo más gordo del asunto es que el presidente y su ministro de Sanidad, que tendrían que estar agarrando la sartén del virus por el mango y coordinando medidas conjuntas en toda España, están de campaña electoral. Que a quien se lo cuentes, no se lo cree. Para arropar a Salvador Illa, Pedro Sánchez celebró ayer el Comité Electoral del partido socialista en Barcelona e hizo un discurso triunfal presentando al ministro de Sanidad como el candidato de la unidad catalana.

PSOE

EL AÑO DE LA RECUPERACIÓN

Fue un discurso muy contundente, que va en la línea de las encuestas de CIS, porque todos los instrumentos del estado están al servicio del Gobierno en España. Sánchez lleva meses negociando con Junqueras y encaminando un tripartito en Cataluña, con los independentistas de la Ezquerra y con Podemos. Allá cuidados quien quiera comprarle la mercancía, pero el espectro de la mentira está desgraciadamente en su currículo.

Muy alucinante fue ayer el momento en que el presidente afirmaba que este año, 2021, va a ser el de la recuperación. Mentira, falso. No lo digo yo, lo dicen los responsables económicos nacionales y europeos. 2021 va a ser el año de los cinco millones de parados, de los ERTES que se van a convertir en desempleo, de las colas del hambre, la deuda y la emigración. De verdad que yo no sé quién le compra esta mercancía averiada a Pedro Sánchez, es como si no existiese relación entre la dificultad para encontrar trabajo o sacar adelante una empresa que notan los ciudadanos y el discurso de este señor, que tenía que estar en Moncloa luchando contra la pandemia y está de viaje en mítines. A veces la realidad y los discursos políticos están en las antípodas.

DISCURSO INDEPENDENTISTA

Es lo que ha pasado con la CUP, que lleva la bandera del más radical y violento discurso independentista y que ha anunciado un recurso ante la Junta Electoral Central para que los medios catalanes, la TV3 y Catalunya Radio, no den espacio a Vox en la campaña porque dicen que ampara “discursos de odio”. Discursos de odio,dicen, los que acaudillan a los jóvenes para que quemen el mobiliario urbano e incendien las calles de Cataluña. Lo que hay que escuchar.

EN CLAVE INTERNACIONAL

Y un apunte del exterior en esta época de populismos y dictaduras encubiertas. Más de 3000 detenidos en Rusia, donde Putin paga con cárcel cualquier resistencia al poder. El opositor ruso Alexei Navalni, que denuncia la corrupción ha regresado al país después de haber sido en agosto un objeto de un intento de envenenamiento y lo han detenido. Navalni ha salido de un hospital de Berlín y ayer se manifestaron en su apoyo 50.000 personas en Moscú y otras tantas en un centenar de convocatorias por todo el país. El Gobierno las prohibió aduciendo que el coronavirus no lo permite.

Noticias relacionadas:

La cepa británica amenaza con dominar el número de positivos en España en plena tercera ola

Casi el 10% de los positivos de la pandemia se han registrado en la última semana

El JEMAD pide su cese a Margarita Robles tras su polémica vacunación para defender la imagen del Ejército

Respaldo del PSOE a Sánchez e Illa en un Comité sin tensión y previo a la campaña catalana