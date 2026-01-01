Emilio Gallego, experto en hostelería, sobre los precios en bares: "Los clientes ahora consumen medio menú, proliferan cantidades inferiores"

La subida de precios no solo afecta a la cesta de la compra, sino que también se ha instalado en los bares y restaurantes de todo el país. El menú del día, una opción tradicional para millones de trabajadores, supera ya de media los 14 euros, lo que ha llevado a muchos clientes a buscar alternativas más económicas, como llevarse la comida de casa. Así se ha analizado en el programa 'Mediodía COPE', con Ángela Sánchez.

Según los datos aportados por la jefa de Sociedad de COPE, Carmen Labayen, la tendencia es clara: un tercio de los bares y restaurantes han incrementado el precio de sus menús menos de un 5% este año, mientras que dos de cada diez lo han hecho en un rango de entre el 6% y el 10%. Unos aumentos que los consumidores notan en su bolsillo.

EUROPA PRESS Camarero, bar, autónomo

Los clientes confirman esta percepción. "Ha subido el precio y los menús y todo, la comida y todo en general, a un ritmo, digamos, que el doble que los sueldos", lamenta un consumidor. Otro testimonio refleja el cambio de hábitos: "Está caro, está subiendo. Me traigo mi tupper".

Las estrategias de la hostelería

Para hacer frente a esta situación y evitar la pérdida de clientes, el sector de la hostelería ha comenzado a implementar nuevas estrategias. Así lo ha explicado Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, quien destaca la aparición de formatos adaptados al nuevo contexto económico.

Está proliferando mucho la opción del medio menú, cantidades inferiores a lo que era tradicional a hace algunos años" Emilio Gallego Secretario general de Hostelería de España

Gallego señala que "está proliferando mucho la opción del medio menú, cantidades inferiores a lo que era tradicional a hace algunos años". Además de reducir las raciones, el experto apunta que también se "buscan propuestas distintas" mediante cambios en los productos ofrecidos. De cara al futuro, el sector prevé que los precios sigan subiendo en 2026 en línea con el IPC.

El teletrabajo y el turismo marcan la diferencia

Otro de los fenómenos que describe el secretario general de Hostelería de España es un cambio en los patrones de consumo. Se ha observado un aumento del consumo de menús en zonas turísticas, mientras que, por el contrario, desciende en los entornos profesionales como consecuencia directa de la consolidación del teletrabajo.

Esta escalada de precios del menú del día, que afecta principalmente a la clase trabajadora, contrasta con el discurso del ejecutivo. Como se comentó en 'Mediodía COPE', el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que las medidas de su Gobierno han provocado que los españoles ganen poder adquisitivo, una afirmación que choca con la realidad que afrontan cada día miles de ciudadanos al salir a comer.