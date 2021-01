Casi el 10% de los positivos de la pandemia se han registrado en la última semana

España ha vivido su semana más negra desde que comenzó la pandemia tras batir varias veces esta semana su máximo récord de contagios diarios desde que comenzó la pandemia. Las comunidades están tomando cada vez más nuevas medidas para tratar de frenar la tercera ola, que parece estar arrasando nuestro país de forma imparable.

Tras las Navidades, la curva de contagios no ha hecho más que crecer y en los últimos siete días los datos son más que preocupantes. Han sido un total de 247.396 nuevos positivos los que se han notificado desde el viernes pasado, un 9,8 por ciento del total de contagios, que ayer fue de 2.499.560 casos diagnosticados.

La presión en los hospitales es cada vez más preocupante, que en los últimos siete días ha ingresado a 955 nuevos pacientes en UCI. De hecho, un 37,61 por ciento de las camas de las Unidades de Cuidados Intensivos de todo el territorio están ocupadas por pacientes covid. En este sentido, en la última semana han fallecido 2.127 personas a causa del virus, un 3,8 por ciento de la cifra de fallecidos total desde que comenzó la pandemia. Una cifra que se eleva ya hasta los 55.441 decesos.

Otro de los datos más graves ha sido el crecimiento casi descontrolado de la incidencia acumulada en los últimos catorce días. El pasado viernes era de 575. Ayer, sin embargo, se disparó hasta los 828 casos por cada 100.000 habitantes. Es decir, en tan solo siete días la incidencia ha crecido 253 puntos.

Unos datos que no dejan de crecer y que en todas las comunidades se han ido repitiendo.

Andalucía

La comunidad andaluza ha notificado en los últimos siete días un total de 41.881 nuevos positivos y 300 fallecidos. A día de hoy hay 150 personas más ingresadas en las Unidades de Cuidados Intensivos de la región, comparado con los datos de la semana pasada, y la incidencia acumulada ha crecido 336 puntos hasta situarse en los 799 casos.

Aragón

En los últimos siete días, Aragón ha comunicado al Ministerio de Sanidad un total de 4.955 nuevos positivos y 79 fallecidos. Las UCI tienen, a día de hoy, 21 pacientes ingresados más en comparación con el viernes pasado, lo que supone un 32,49 de la ocupación total. La incidencia de la región ha crecido en los últimos días 197 puntos y se sitúa en 703 casos por cada 100.000 habitantes.

EFE/Javier Belver/ArchivoJAVIER BELVER

Asturias

Asturias, que es una de las comunidades que ha inoculado un mayor porcentaje de dosis de vacunas y tiene un mayor número de población inmunizada (0,672 por ciento). Esta semana ha comunicado en los últimos siete días un total de 2.489 positivos y 49 fallecidos. Actualmente tiene tres pacientes más ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos y su incidencia se sitúa en los 412 casos tras aumentar 155 puntos en la última semana.

Baleares

Las islas, que cada vez están tomando restricciones más duras para retener los contagios entre las que se incluyen el cierre perimetral de algunas de sus islas, ha informado de 4.037 nuevos contagios en los últimos siete días. Las UCI tienen tres pacientes más ingresados por covid-19 desde la semana pasada y la cifra de fallecidos en la última semana ha sido de 36. La incidencia, por su parte, ha crecido 52 puntos y es ya de 689 casos por cada 100.000 habitantes.

Canarias

Canarias es la comunidad que más vacunas ha administrado de todas las que ha recibido, casi el 100 por cien del total (99,1 por ciento). No obstante, la situación en las islas también ha comenzado a empeorar. En los últimos siete días han comunicado 1.999 nuevos positivos y un total de 25 nuevos fallecidos. Las UCI, no obstante, no han experimentado grandes cambios, ya que tienen la misma cantidad de pacientes covid que la semana pasada (59).

La incidencia acumulada en Canarias es de 188 casos tras experimentar un incremento de 25 puntos en comparación con los datos de incidencia de hace siete días.

Cantabria

La comunidad de Miguel Ángel Revilla, también en la cabeza de comunidades que han administrado un mayor número de dosis de la vacuna, han informado en los últimos siete días de 1.182 nuevos positivos y 24 fallecidos más. También la Unidades de Cuidados Intensivos comienzan a resentirse poco a poco tras verse obligados a ingresar a tres nuevos pacientes, lo cual supone que son ya 27 cántabros ingresados en estas unidades, con una ocupación de 22,13 del total. La incidencia ha crecido 44 puntos y se sitúa en 336 casos.

Castilla-La Mancha

La comunidad manchega ya ha advertido en varias ocasiones que la situación en las UCI comienza a ser crítica. Son actualmente 223 pacientes covid ingresados en estas unidades (78 más que el pasado viernes) y la ocupación de camas es del 49,45 por ciento.

En los últimos siete días se han registrado 14.013 nuevos contagios de coronavirus y 121 fallecidos. La incidencia es de 1.158 casos al crecer 378 puntos desde la semana pasada.

Castilla y León

Castilla y León ha sido portada durante la última semana tras sus presiones al Gobierno para modificar el actual estado de alarma con el único objetivo de adelantar el toque de queda a las 20:00 horas. La comunidad, en una situación límite, ha notificado 17.432 nuevos positivos en los últimos siete días y 95 fallecidos.

Las Unidades de Cuidados Intensivos tienen actualmente 208 pacientes covid (47 más que hace siete días) y la ocupación es del 37,08 por ciento. La incidencia, sin embargo, ha crecido de forma descontrolada, que ya se sitúa en los 1.215 casos por cada 100.000 habitantes tras incrementarse en 519 puntos en solo una semana.

Cataluña

El coronavirus ha sido especialmente agresivo en Cataluña en la última semana, que ha notificado la friolera cifra de 35.741 positivos en los últimos siete días y 252 fallecidos. Son 158 catalanes más los que han tenido que ser ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos (753 ingresos en total) con una presión de 49,51 por ciento. La incidencia, por su parte, ha crecido 86 puntos desde el pasado viernes y se sitúa ya en los 647 casos por cada 100.000 habitantes.

EFE/Javier BelverJAVIER BELVER

Ceuta

La ciudad autónoma es la única que puede presumir de contar con un ingreso menos en la UCI en los últimos siete días y son dos ceutíes más los que han tenido que ser ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos a causa del virus. En los últimos siete días la ciudad ha notificado 234 nuevos positivos, cinco fallecidos y su incidencia ha crecido 166 puntos, que se sitúa ya en los 402 casos por cada 100.000 habitantes.

Comunidad Valenciana

La comunidad de Ximo Puig se ha convertido en la comunidad que ha notificado un mayor número de contagios en los últimos siete días tras registrar 47.908 nuevos positivos desde el pasado viernes y 506 fallecidos a causa del virus.

En este sentido, las UCI valencianas han tenido que acoger a 155 nuevos pacientes covid en la última semana, lo cual supone una presión del 58,65 por ciento del total de camas UCI. La incidencia, por su parte, ha crecido 485 puntos desde el pasado viernes y se sitúa en los 529 casos.

Extremadura

Extremadura es la comunidad autónoma con la mayor incidencia acumulada de todo el territorio español al situarse en los 1.448 casos por cada 100.000 habitantes. A pesar de esto, en los última semana ha crecido un total de 228 puntos (recordamos que el pasado viernes era de 1.220).

Por su parte, la región de Guillermo Fernández Vara ha registrado 7.809 positivos en los últimos siete días y 102 nuevos fallecidos. La ocupación de las UCI es del 39,15 por ciento y son actualmente 27 pacientes ingresados más que la semana pasada.

Galicia

La comunidad presidida por el 'popular' Alberto Núñez Feijóo ha comunicado esta semana 10.210 nuevos contagios de coronavirus y 96 fallecidos más si se compara con el cómputo de hace siete días.

Las UCI gallegas han tenido que ingresar a 49 nuevos pacientes y la incidencia ha crecido 238 puntos. Se sitúa actualmente en los 630 casos por cada 100.000 habitantes.

La Rioja

Se trata de la comunidad con una mayor presión hospitalaria en de camas UCI, donde la ocupación es del 65 por ciento. Son 39 personas las que están ingresadas en estas unidades, doce más que la semana pasada.

En los últimos siete días ha registrado 2.232 nuevos positivos de coronavirus y trece fallecidos. La incidencia roza los 700 casos por cada 100.000 habitantes (698 casos) tras crecer 470 puntos en solo siete días.

Madrid

La Comunidad de Madrid se ha visto obligada a endurecer todas sus medidas, desde el adelanto del toque de queda hasta el confinamiento perimetral de nuevos municipios y zonas básicas de salud. En la última semana ha comunicado 34.154 nuevos contagios de coronavirus, lo que la sitúa como la tercera comunidad con más positivos desde el pasado viernes. Asimismo se han comunicado 226 víctimas mortales en la región.

La incidencia acumulada sigue disparada en la comunidad, que ha crecido 157 puntos y se sitúa ya en 904 casos por cada 100.000 habitantes. Las Unidades de Cuidados Intensivos madrileñas también han comenzado a entrar en una situación crítica. Esta semana 157 madrileños han sido ingresado en estas unidades, lo cual representa el 46,24 del total.

Melilla

La ciudad autónoma ha comunicado 403 nuevos positivos en los últimos siete días y un solo fallecido. Las UCI de la ciudad acogen ya a nueve pacientes covid (cuatro más que la semana pasada) y la ocupación de camas es del 52,94 por ciento. La incidencia se sitúa en los 857 casos por cada 100.000 habitantes tras crecer 294 puntos en los últimos siete días.

Murcia

La comunidad presidida por Fernando López Miras ha registrado en la última semana 11.845 nuevos contagios por covid-19 y 78 fallecidos. La ocupación de camas UCI en la región es del 32,35 por ciento con un total de 154 pacientes covid (55 más que la semana pasada).

La incidencia en la región ha crecido 443 puntos en siete días y se sitúa en 1.332 casos por cada cien mil habitantes, lo cual la coloca como la segunda comunidad con más incidencia acumulada de todo el territorio nacional, solo por detrás de Extremadura.

Navarra

Navarra ha comunicado al Ministerio de Sanidad desde el pasado viernes un total de 1.632 nuevos positivos por coronavirus y once fallecidos. Las UCI navarras se han visto obligadas a ingresar a ocho pacientes covid más y son 23 personas en las Unidades de Cuidados Intensivos.

Con respecto a la incidencia, Navarra es la segunda comunidad con mayor número de casos por cada 100.000 habitantes, después de experimentar un crecimiento de 110 puntos en los últimos siete días y se sitúa en los 1.332 casos.

País Vasco

La comunidad vasca ha registrado 6.200 nuevos positivos en comparación con la cifra de contagios que tenía la semana pasada y 105 fallecidos más. Las Unidades de Cuidados Intensivos de la comunidad acogen a 99 pacientes covid (24 más que hace siete días). La incidencia, por su parte, aumenta 118 puntos y se sitúa en los 424 casos por cada 100.000 habitantes.