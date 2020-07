Audio

¡Muy buenos días España! Las diez y con ventilador, pero ojo, que el ventilador lleva puesto desde las ocho. Tela este sábado de canícula que, a las once, nos explicará Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, porque queremos saber hasta dónde vamos a llegar.

Y yo también quisiera saber hasta dónde van a llegar los bobos, que crecen como las coliflores, hacia arriba, espigadas y a todo meter. Este es Jordi Cuixart, uno de los agitadores que estuvo a punto de lograr que la sangre se derramara en España porque quiso partir la nación.

EL TERCER GRADO DE LOS INDEPENDENTISTAS CONDENADOS

Que creas en lo que quieras, yo lo entiendo (aunque hay edades en que es mejor la moderación paulatina). Pero que no seas consciente de las posibles consecuencias de tus actos, o que te dé igual y salgas a repetir, de verdad que no lo entiendo. Y que tengamos nosotros que aguantarlo, con lo que pasamos aquellos días, con las urgencias psiquiátricas llenas en Barcelona, y los ancianos sin dormir, y los ataques de ansiedad multiplicados y la gente llorando por las esquinas… ¿De verdad que tenemos que tolerar que éstos junten a los suyos, en pleno coronavirus, para dar mítines de sus boberías?

Los fiscales penitenciarios han recurrido los terceros grados de varios de estos cabestros, que ya pueden irse a casita de puente de tres días todas las semanas. Ya veremos qué pasa, porque a mí me parece que un señor que pega a su mujer y sale a hacer propaganda de ello, estaría de vuelta en el trullo a todo meter. Entretanto se ha denegado el tercer grado a Urdangarín. Que yo no digo que robar sea bueno, digo sólo que hacer un levantamiento contra el Estado y poner en riesgo la paz es, digo yo, mucho más grave y peligroso. Un poquito de igualdad penitenciaria, por favor.

La cosa tiene más gravedad porque esta semana hemos sabido por el juez de la Mata los detalles de los robos de Pujol y el clan familiar. Cada empresario que quería hacer negocios en Cataluña tenía que pagar su tributo al reyezuelo Pujol, que vendía a cambio todas las facultades de la Generalitat, desde recalificaciones a contratos, pasando por subvenciones o licitaciones. Parece mentira que no aprendamos que los que quieren colocarse en lugar del estado español, sea de las autonomías, sean de la Corona, lo que quieren en ponerse ellos. Y tener una finquita donde moverse a gusto.

BARCELONA, CONFINADA DE NUEVO

Y entretanto está Barcelona prácticamente confinada, con las autoridades pidiendo que otra vez no se salga de casa, con el calor que hace en la ciudad en verano, y con las reuniones de más de diez personas prohibidas.

Hay más de 150 brotes por todas España, ya lo has oído en informativos, y preocupan especialmente en Aragón, donde el Gobierno también ha pedido que no se viaje fuera de Zaragoza; en toda Cataluña; y en algunos puntos del país, como Gandía. En Lérida están dando muchos positivos los jóvenes, pero los ingresos, claro, con de gente mayor, así que los médicos creen que jóvenes asintomáticos están contagiando en su entorno familiar. Ojo a este tema, que es hora de explicar a los jóvenes que tienen la salud de los abuelos en sus manos. En unos instantes tendremos al coordinador de las plantas covid del principal hospital leridano, el Arnau de Vilanova.

Y la economía sigue en un brete. En palabras del presidente del consejo general de economistas de España, Valentí Pich, y leo literal, “Es un insulto no reconocer que habrá que hacer sacrificios, habrá que hacer recortes. Es evidente, el gasto social se va a disparar, habrá que invertir en más cobertura de desempleo, más gasto de prevención sanitaria y vamos a caída muy importante de la recaudación”. Claro, como en un gesto de irresponsabilidad, nuestro Gobierno ha prometido más gasto que nunca, Pedro Sánchez anda como loco en Europa, en la cumbre de Bruselas, pidiendo dinero. Los austeros del norte, tanto los escandinavos como los Países bajos exigen que tenga compromiso de devolver el dinero que reciba, en forma de créditos, y que Italia y España se comprometan a hacer las reformas que se les exigen, por ejemplo en el mercado laboral, y que por cierto son exactamente las contrarias a las que exige Podemos. Escuchamos al primer ministro holandés, Mark Rutte

FELIPE GONZÁLEZ DEFIENDE AL REY EMÉRITO

¿Cómo no va ser endiablado convencer a los vecinos si está en el Gobierno español un señor que se mete con la Jefatura del Estado, roba su móvil a sus propias compañeras o compadrea con Bildu?

Por cierto, los de Bildu tienen un escaño menos, que en el recuento ha correspondido a la alianza entre PP y Ciudadanos, que recaban seis asientos por Vitoria. Con esto se ha impedido una alianza de gobierno local alternativo al PNV con la extrema izquierda incluida.

En pleno ataque a la Corona, la sinvergüenza de Corina Larsen, que menudo ojo nuestro rey emérito, ha escrito a Casa Real pretendiendo explicaciones de Felipe VI por los dineros que le dio Don Juan Carlos. Lo dice hoy El Mundo. Nuestro Rey ha contestado rotundamente que no tienen nada que hablar con ella, que desconocía sus tejemanejes y que se olvide ni de pasar por allí. Hay señoras –por llamarla por lo que no es- que es mejor, caballeros, no tratar nunca.

Con relación a Don Juan Carlos, Felipe González ha tenido la valentía y la lealtad de salir en defensa de quien nos libró de un golpe de estado y ha servido cuarenta años a España dando la vuelta al mundo en nuestro nombre y recibiendo día tras día a delegaciones de todos los sectores, a deportistas, a empresarios, a representantes de la cultura. El que ha dado cohesión y sentido de la solidaridad común a esta nación tan difícil.