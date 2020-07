Barbosa: "Mezclen a los Pujol en el banquillo, presos en la calle y mesa de negociación y verán qué cóctel"

Audio

¿<Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible 'Herrera en COPE' en este viernes 17 de julio de 2020.

Miren, hoy es un día que si conseguimos explicar todo lo que hay encima de la mesa, sin que nos den las uvas, y enlazando más o menos, unas cosas con otras... Nos van a tener que pagar un plus porque hay mucha tela que cortar.

Si quieren empezar por lo más prosaico, hay que saber que el Mallorca, el pobre, ha bajado a Segunda División y que el Real Madrid ha ganado la liga.

La liga de la pandemia, que nos está dejando imágenes curiosas hasta el final, como los dos operarios del Ayuntamiento de Madrid que, sin comerlo ni beberlo, se han visto con el honor, en caso de que sean madridistas, o el de barriga, en caso de que sean del Atleti o el Barça, de subirse a la Cibeles para ponerle la bufanda...

Porque celebración no ha habido. Y aquí hay que dar la enhorabuena a la afición del Madrid, no solo por la liga, sino porque la gente se ha contenido y donde hubo 50 mil personas hace dos años, esta noche apenas 30 forofos y, eso sí, mucho coche pitando....

Pues ya tiene otra liga, el Real Madrid que, fíjense, fue fundado, entre otros, no por Franco o el Club Bilderberg, como piensan algunos, sino, por los hermanos Padrós que, paradojas de la vida, eran catalanes.

El técnico francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, con el trofeo que les acredita campeones del título de liga

Vamos tan catalanes, como los presos del 1 de octubre, que esta mañana, como el que no quiere la cosa, salen de la cárcel para empezar a disfrutar su tercer grado. Una semi-libertad que, hasta que la fiscalía mueva ficha, les permitirá estar en casa viernes, sábado y domingo y sólo tener que dormir en prisión de lunes a jueves.

No está nada mal, teniendo en cuenta las condenas que tienen encima y que sólo llevan 9 meses con ellas encima. Los presos comunes que no tienen esos privilegios, no deben estar muy contentos.

Hablando de presos catalanes ilustres. Otro que también consiguió permisos más pronto que tarde fue Oriol Pujol. El día que Jordi Pujol supo que la justicia iba a por su hijo por el cobro de comisiones, y que se quedaba sin carrera política aquel por el que había apostado como heredero, tal vez ese fue el verdadero inicio del proceso catalán.

Y se montó la que se montó. Y entre tanto, de aquella madeja de las comisiones se fue tirando del hilo hasta que la Guardia Civil puso al propio Jordi Pujol en el punto de mira.

Aquella recordada entrevista con Susana Griso. La vieja táctica de “la Guardia Civil me tiene manía” y a mí que me registren, y tal y cual...

Esos problemas empezaron para Pujol en 2013. Bueno, pues hemos tenido que esperar a 2020 para que el juez de la Audiencia nacional, José de la Mata, haya concluido una instrucción de más de 500 páginas...

Y tras tirar del hilo de toda la madeja, ha propuesto sentar en el banquillo de los acusados a toda la familia. Papa Jordi; Mamá Marta Ferrusola; y sus siete hijos, además de otras 18 personas.

LAS ACTIVIDADES ILEGALES DE LOS PUJOL

Y todo porque ve indicios muy serios de que participaron en actividades ilegales para obtener un patrimonio descomunal, que no se explica con el cuento de la herencia que dejó el padre de Jordi Pujol en Andorra. Y que ya tenía delito, porque no se declaró en su momento.

Lo que viene a decir el juez es que tiene pinta de que, durante años, y aprovechando su influencia política, y sirviéndose de todos los miembros del clan, cobraron comisiones a empresas y las blanquearon, a todo lo que da….

Así que mezclen "familia en el banquillo, presos en la calle, mesa de negociación y elecciones catalanas a la vista y les sale un cóctel de lo más interesante.

Como va a ser interesante ver qué conejo se puede sacar de la chistera Pedro Sánchez en la Cumbre Europea que comienza hoy, y en el que nos jugamos las ayudas económica contra la pandemia.

Sánchez acude sabiendo que puede que no haya acuerdo, porque los países del norte no quieren dejar dinero sin intereses a quien, por ejemplo, según la Autoridad Fiscal Independiente, plantea unas cuentas en las que exagera unos 10 mil millones de ingresos.

LA SITUACIÓN DE LOS REBROTES

Pues, por si todo eso fuera poco, ahora sumemos lo fundamental, lo que nos interpela a todos como ciudadanos de este país. Y todo eso es lo feo que se está poniendo el coronavirus.

El Gobierno ya está reconociendo lo de Cataluña y Aragón ya es transmisión comunitaria, es decir, contagios incontrolados, a los que resulta muy difícil seguir el rastro. Como cuando un incendio se descontrola.

¿Se acuerdan de lo que dijimos ayer? Lo de la progresión de los contagios a lo largo de esta semana….

Lunes, 164; Martes, 263; miércoles 390… ¿y ayer?

La lógica de esa progresión diría que tocaban unos 400. Pues qué va. Hemos saltado directamente a los 580. Ojo, por tanto, con lo que ha sido esta semana.

De 164 nuevos positivos el lunes, a 580 el jueves. Y eso es lo que se sabe. Luego hay un número indeterminado de asintomáticos, o de gente que empezará a sentir síntomas, en las próximas horas.

¿Dónde está lo peor?

Pues, efectivamente, el grueso de los nuevos contagios se han registrado en Aragón y Cataluña. De hecho, en Huesca, cerca de Lérida, el ejército ya se ha desplegado para montar tiendas de campaña para acoger a temporeros.

Pero es que en Zaragoza capital han pedido a la gente que no salga de la ciudad. De momento, en Aragón mantienen esa filosofía: no hay un decreto autonómico para limitar la movilidad, como ha hecho Cataluña, teniendo que pasar el visto bueno de un juez y se limitan a medidas con la restricción de aforo. Pero, al mismo tiempo, sÍ se ruega a la gente que colabore, moviéndose lo menos posible.

Y aquí, nos ha llamado la atención lo que ha dejado caer Fernando Simón. Que si las medidas en Aragón fueran más allá, la situación se controlaría mejor. “Hay un límite en el que podamos a entrar”.

Volvemos a lo que venimos denunciando en los últimos días. Es chocante que ahora el Gobierno se ponga de perfil, mientras su responsable científico sugiere que haciendo más. Se podría ser más eficaz.

Nos sigue pareciendo que falta algo de coordinación o de decisión. Y así lo ha denunciado Castilla y León, que ha exigido un mecanismo legal que les permita confinar a la gente de forma ágil.

Así que, de momento, lo que tenemos es eso: decisiones aquí allá, más o menos sensatas, sobre la marcha y en función de lo que se va conociendo.

También en Aragón, por ejemplo, han ordenado el sacrificio de casi cien mil visiones de una granja, porque el 86% de los animales de una granja de La Puebla de Valverde, en Teruel, estaban infectados por COVID-19.

Y en Cataluña tenemos lo mismo que ayer: una contabilidad propia, que no concuerda con la de Sanidad, y que habla de hasta 1.293 casos.

Tres de cada cuatro se registran en la provincia de Barcelona, y la ciudad condal ya ha anunciado medidas para limitar el ocio, pero, de momento, no ha aprobado algo más contundente. Puede que hoy lo hagan...

EL FUNERAL DE ESTADO

En fin, que mucha tela que cortar, mientras siguen los ecos del homenaje de Estado que ayer se celebró en el Palacio Real.

Fue un homenaje emotivo porque uno se tiene que emocionar a la fuerza, cuando en el contexto que sea, se recuerda a los que se han ido y a los que tanto han sufrido. Y se agradece que, por un día, no faltara casi nadie porque es lo que hay que hacer: acudir cuando se rinde homenaje a los fallecidos por una desgracia.

Sea una ceremonia civil o religiosa como el funeral del pasado día 6 de julio al que el Gobierno envió menos representación, adrede, sin el presidente o el vicepresidente, con la intención de dar más importancia a la ceremonia aconfesional de ayer, que a algunos les ha parecido muy elegante, y a otros algo pobre en lo estético y huérfano de toda tradición.

Hoy, los exégetas del Gobienro hablan de eso de que el Ejecutivo quiso marcar perfil laico, y que a eso dedico su tiempo, mientras no es capaz de aclarar el lío de los muertos oficiales.

El caso es que nos quedamos con lo dicho por el hermano de una víctima, en este caso del periodista José María Calleja; con el testimonio de una enfermera de Barcelona y con el mensaje del Rey

Esas eran las palabras del Rey, en un acto al que el gobierno no fue capaz de llegar habiendo reconocido a todos los fallecidos en la estadística oficial.