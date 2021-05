Schlichting: “Es alucinante que el Gobierno deje sus funciones en manos del poder judicial”

Audio

¡Muy buenos días España! Llueve en muchos puntos. El calor ha sido interrumpido por una borrasca, esta vez de nombre Mathieu, que se formó sobre las Islas Británicas y que recorre la península desde el Atlántico hacia el este.

Y el sonido de anoche en muchos puntos del país ha sido éste:terrazas llenas, cientos de personas por las calles y situaciones paradójicas. En Madrid, por ejemplo, la hostelería cerraba a las once y el toque de queda estaba vigente a esa hora pero, sesenta minutos más tarde se podía volver a salir a pasear a las calles, porqueacababa el estado de alarma. El buen tiempo y el alivio hizo que muchos se olvidasen de las distancias. En Madrid, por ejemplo, en el barrio de Malasaña chicos y chicas se apelotonaron gritando “libertad, libertad” y corriendo, como en la calle Velarde, delante de los coches patrulla de la Policía, que los ha perseguido para disolver las concentraciones mientras escapaban de la plaza. En Barcelona, el follón fue por ejemplo en el paseo de Luis Companys. La medianoche fue recibida con petardo y gritos y zonas como la Plaza dels Angels, el paseo del Born o las playas de la ciudad se llenaron de grupos de gente que superaban el número de seis establecido como máximo por las autoridades. A pesar del esfuerzo de los Mosos d’Esquadra y la Guardia Urbana medio millar de personas bailaron y se reunieron bajo el Arco del Triunfo. Las mismas concentraciones se repetían en Granada o en Salamanca. La policía va a tener un trabajo duro y enrevesado a partir d ahora.

El fin del estado de alarma no significa que acaben las restricciones. Cada comunidad autónoma se reserva la posibilidad de establecer limitaciones y, como el Gobierno no ha establecido legislación en todos estos meses, cada una tendrá que recurrir a los jueces para preguntar si están autorizadas sus medidas. El Supremo tendrá posibilidades de casación para intentar poner orden, pero es alucinante que el Gobierno deje sus funciones en manos del poder judicial.

EL VIRUS Y LAS VACUNAS

¿Y qué va a pasar con el virus en adelante? No se sabe. Se espera que la incidencia baje en verano, porque la mayor parte de las concentraciones se realiza al aire libre, pero hay científicos que advierten de una nueva ola y se recuerda que en septiembre nos veremos de nuevo las caras. Enseguida hablaremos con un virólogo que no es demasiado optimista.

Cuando todos nos frotamos las manos ante la posibilidad de viajar y de un verano que recupere el turismo, Gran Bretaña nos ha castigado vetando la llegada de viajeros ingleses, que son fundamentales para la economía. No lo ha hecho así con Portugal, al que ha situado entre los países recomendados para viajar, porque tiene mejores cifras en la pandemia. De las lista han quedado excluidos España, Francia, Italia y EEUU, países todos para los que se exige una cuarentena al regresar al Reino Unido. Con esta medida, compañías aéreas como British Airways, Easyjet, Ryanair, TUI y otras tendrán que esperar para la reapertura que necesitan para reparar sus maltrechas finanzas.

Para intentar acelerar el proceso de vacunación, los países europeos han estado reunidos en Oporto para discutir, entre otras cosas, la liberalización de las patentes de las vacunas, que entre otras cosas, pedía el presidente Biden de los Estados Unidos. La Unión no ha decidido nada y ha anunciado que seguirá considerando el asunto, aunque dirigentes como Merkel entienden que el levantamiento de los derechos de las patentes no solucionan los problemas, en tanto que las materias primas y los procesos de vacunación no están al alcance de todos los países que necesitan ayuda. La canciller alemana propone más bien que los países hagan esfuerzos por hacer accesibles los recursos.El Papa ha pedido generosidad.

CATALUÑA, SIN GOBIERNO TODAVÍA

Desde Cataluña llegan noticias de la posible formación de gobierno. Tres meses llevan sin él desde las pasadas elecciones.Esquerra Republicana se dispone a formar un ejecutivo en solitario, separándose de Puigdemont. Eso aplazaría en el tiempo la amenaza de nuevos intentos de secesión por las bravas, porque los de Junqueras consideran que se necesita más tiempo para la proclamación de una independencia. Es sin embargo, pan para hoy y hambre para mañana, porque seguirán aprovechando la enseñanza y las instituciones para convencer de que el futuro adecuado está al margen del resto de España.

En fin, vamos a intentar aclararnos con respecto a qué nos va a pasar ahora que ya no hay estado de alarma y, sobre todo, qué va a pasar con las multas.