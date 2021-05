Reino Unido deja fuera a España de la lista de países seguros y pedirá cuarentena a los turistas

El Gobierno del Reino Unido anunció este viernes una "lista verde" de 12 países y territorios hacia los que se facilitarán los viajes a partir del 17 de mayo en la que figuran Portugal, Gibraltar e Israel, pero que deja fuera por ahora a España, Francia y Grecia, aunque esta clasificación se revisará cada tres semanas.



El ministro de Transporte británico, Grant Shapps, detalló que los viajeros que regresen a Inglaterra desde esos destinos no deberán cumplir una cuarentena de diez días y deberán hacerse una sola prueba PCR de coronavirus una vez hayan regresado, en lugar de dos, requisitos que sí deberán cumplir quienes provengan de territorios clasificados como "ámbar".



En una rueda de prensa, Shapps detalló que la clasificación se revisará tres semanas después del 17 de mayo, fecha en la que se levantará la prohibición de viajar al extranjero desde el Reino Unido.



"Algunos de nuestros destinos vacacionales favoritos, como Francia, España y Grecia, todavía no están incluidos" en el grupo de países con mayores facilidades para viajar, señaló el ministro, que recalcó que las revisiones periódicas de la lista servirán para "ver cómo y cuándo se puede expandir".



El Ejecutivo británico ha detallado que todo el territorio español, incluidas las Baleares y Canarias, se mantiene por ahora en la categoría "ámbar", mientras que en "verde" se encuentran Australia, Brunei, las Malvinas, las islas Feroe, Gibraltar, Islandia, Israel, Nueva Zelanda, Portugal, Madeira, las Azores y Singapur.



Continúan en la "lista roja" países latinoamericanos como Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Chile y Colombia. Desde esos lugares, tan solo pueden acceder a territorio británico los residentes en el Reino Unido o la República de Irlanda, que deben aislarse durante 10 días en un hotel específicamente designado por las autoridades.



Turquía, Maldivas y Nepal serán incluidos en esa "lista roja" a partir de la madrugada del próximo día 12, indicó el ministro de Transporte, que explicó que la clasificación de cada país se decide en función de sus ratios de infección de covid-19, el avance de su programa de vacunación y su capacidad para detectar variantes peligrosas del coronavirus.



"En este país (Reino Unido) hemos logrado construir una fortaleza contra el coronavirus, pero la enfermedad todavía está presente en otras partes del mundo", dijo el ministro de Transporte.



"El éxito que hemos logrado combatiendo a la covid aquí, donde dos tercios de los adultos están vacunados, todavía no se ha replicado en muchos lugares del extranjero", agregó.