Schlichting: "Un sector constitucionalista mira asombrado cómo Sánchez conculca muchas promesas electorales"

¡Muy Buenos días España!! Es sábado 21 de enero, día de Santa Inés, y el lunes bajan las temperaturas, de modo que la semana que entra las noches serán bajo cero en buena parte de España. Olcina nos dará los detalles de esta nueva ola invernal a partir de las once.

El terremoto del día se llama Dani Alves. El ex jugador brasileño fue detenido ayer tras la presunta agresión sexual a una joven de 23 años que estuvo con él en el reservado vip de la discoteca Sutton de Barcelona el pasado 30 de diciembre. El arresto tuvo lugar ayer. La chica afirma que el futbolista se insinuó a tres amigas y que finalmente la empujó a ella a un lavabo donde la abofeteó y violó. Son acusaciones gravísimas que, si se prueban, podrían costarle hasta doce años de cárcel. El futbolista lo niega, veremos qué establece el juez porque la presunción de inocencia debe ser, indudablemente, la norma.

La noticia de política internacional es que Alemania no enviará por ahora los tanques Leopard a Ucrania. Esta semana había reunión técnica de los aliados en la base de Rammstein y la presión sobre el canciller Olaf Scholz ha alcanzado máximos. Se sumaban no sólo los Estados Unidos sino sus propios socios de Gobierno, verdes y liberales. Scholz y su nuevo ministro de Defensa, Pistorius, intentan ganar tiempo. Buena parte de la opinión pública alemana es consciente del paso adelante que supondría enviar armas pesadas a Ucrania. El país provocó dos guerras mundiales y recela de la posibilidad de que el conflicto ucraniano pudiera extenderse a todo el territorio europeo si Alemania y Rusia protagonizan un choque directo. Todos los altos cargos de la Unión Europea, desde el presidente del Consejo, Charles Michel, hasta el representante de Política Exterior, Josep Borrel, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg apoyaban el envío de los carros de combate alemanes. Scholz replica que no es lo mismo seguir la guerra desde el otro lado del Atlántico que tenerla en las fronteras y teme el riesgo de una guerra nuclear entre la OTAN y Rusia.

Y en España se dan cita dos escándalos políticos que nos llevan directamente a por qué se ha convocado hoy una manifestación contra Pedro Sánchez en la plaza de la Cibeles de Madrid a las doce del mediodía. El primero de ellos es que el Partido Socialista Español ha votado esta semana en la Unión Europea a favor de la represión de los periodistas marroquíes. Como lo oís. Se planteaba en la Eurocámara una moción para exigir a Marruecos que respetase la libertad de expresión y liberase a periodistas encarcelados y para asombro de propios y extraños los eurodiputados socialistas españoles recibieron orden directa y explícita de votar en contra. La delegación socialista votó mayoritariamente con le Pen en contra de los periodistas marroquíes.

¿Qué está pasando en España? ¿Qué deuda tiene el presidente con Rabat? El bochorno se suma hoy a la noticia de que ya ascienden a 244 agresores sexuales que han visto rebajadas sus penas. Las últimas 42 rebajas se han anunciado ayer y se han producido en Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias. Violadores de niños o de mujeres que se acogen a la retroactividad de la nueva ley de Irene Montero sin que el Gobierno acepte que hay que modificar la medida.

Un sector constitucionalista observa asombrado cómo Sánchez conculca muchas de sus promesas electorales

La ley del sí es sí es la gota que colma el vaso de todo un sector constitucionalista que observa asombrado cómo el presidente Pedro Sánchez conculca una a una muchas de sus promesas electorales. El mismo hombre que salió en defensa del 155 para proteger la unidad de España tras el golpe de Cataluña gobierna con ayuda de los independistas catalanes y ha modificado el Código Penal para quitar el delito de sedición y reducir las penas por malversar fondos públicos. El que decía que no dormiría si Podemos llegaba al poder, arropa a Irene Montero incluso contra los intereses del feminismo.

Por esta razón hoy se ha convocado una manifestación a las doce en la madrileña Plaza de Cibeles contra el Gobierno. Más de un centenar de asociaciones y colectivos de la sociedad civil piden a los ciudadanos descontentos que acudan a defender la Constitución, la democracia y las instituciones. Entre los organizadores, Foro España Cívica, Fundación Foro Libertad y Alternativa y una larga lista de asociaciones como Convivencia Cívica Catalana, que en su día fue organizadora de la manifestación constitucional de Barcelona en 2017. La verdad es que hay un clima insufrible. A la protestas se suman Unión 78 de Rosa Diez y Fernando Savater. Libres e iguales de Cayetana Álvarez de Toledo. Neos de Jaime Mayor Oreja, S’ha acabat desde Cataluña.

Los partidos políticos están invitados pero no van a tener protagonismo. Feijoo ha declinado la invitación y asegura que el apoyo de su partido a la propuesta es inequívoco pero tienen que ser los líderes sociales los protagonistas. Tampoco acudirá Ayuso por este motivo. Como representantes del PP acudirán Pedro Rollán y Miguel Tellado, la eurodiputada Dolors Monserrat y la presidenta de Nuevas Generaciones Beatriz Fanjul.

Por parte de Ciudadanos acudirá la ex líder naranja y portavoz del Congreso, Inés Arrimadas, y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. Sí será clara la presencia de VOX y de Santiago Abascal.

