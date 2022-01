Schlichting: "No olvidemos que Eurovisión tiene mucho de ideológico también"

¡Muy buenos días, España! Empezamos con buen humor, que falta nos hace. Esta es la canción que te va a representar en Eurovisión, pop latino con toques urbanos, de una chica cubana que llegó a nuestro país con cuatro años. Se llama Chanel.

Por primera vez España recurre al sistema italiano de selección de la canción que nos representa. Después de años metiendo la pata, hemos reeditado el Festival de Benidorm, de la misma manera que Italia lleva a Eurovisión la canción ganadora en San Remo. El Benidorm Fest ha despertado interés, con datos de audiencia del 14 por 100 de cuota de pantalla, casi dos millones de personas viendo anoche la tele. Había un triple sistema de votación y fue el jurado y no el público el que falló a favor de esta interpretación trepidante. La canción se llama'Slo Mo'y exige una forma física gimnástica porque cantar mientras se dan esos saltos es de un mérito envidiable.

La sorpresa de la noche fue el desbancamiento de la gran favorita, Rigoberta Baldini, el fenómeno musical indie de 2021 en nuestro país. Se llama 'Ay mamá', y es un homenaje al feminismo y la maternidad, que se presentaba en el escenario con un gran pecho en el decorado y con imágenes de la cantante embarazada. Es super pegadiza, original y seguramente hubiese enganchado ideológicamente con el movimiento Me Too y el feminismo que pega en Europa y en el mundo. No olvidemos que Eurovisión tiene mucho de ideológico también. Pero quizá fue gafada por el apoyo político. Por primera vez en la historia una ministra, Irene Montero, habló a favor de la canción, que también entusiasmaba a Gabriel Rufián, que a lo mejor gafó el tema, porque no lo votaron mayoritariamente ni el público, ni el jurado ni la representación demoscópica.

La máxima puntuación del público fue para una pandereteiras gallegas originalísimas que hubiesen puesto otro estilo de música española en el escenario y que recibieron el máximo apoyo del publico.

Tan pronto se supo que la ganadora era Chanel las redes se llenaron de mensajes de indignación, por haberse impuesto el tema debido al jurado. Veremos si somos capaces de remontar este año. Son naderías, pero las victorias también ayudan en tiempos de coronavirus, como nos ocurre con el deporte.

RAFA NADAL, A POR SU 21 GRAND SLAM

Hoy también se juega Nadal su 21 Grand Slam en Australia, lo que le situaría como el máximo jugador de tenis de todos los tiempos y lo desempataría con la marca que comparte con Djokovic y Federer. El campeón español ha pasado de autodescartarse en la previa y juega frente a Medvedev, que es el mayor rival posible una vez deportado Djokovic por no vacunarse contra el coronavirus. Sería para todos una gran alegría y os iremos contando a lo largo del programa.

EL REY FELIPE VI CUMPLE 54 AÑOS

Y en este 30 de enero, domingo, cumple 54 años nuestro joven Rey Felipe VI, un señor que trabaja día y noche por España. Lo celebra en casa, con la Reina y con la Infanta Sofía, porque la Princesa de Asturias, ya lo sabes, estudia en el extranjero. No son días fáciles, de nuevo por culpa de Iñaki UrdangarIn, que tiene por especialidad salir en las noticias para mal, y cuya separación de la Infanta Cristina se anunciaba esta semana. El Rey, en lugar de dar qué hablar trabaja estas semanas en restaurar las relaciones diplomáticas con marruecos. Le deseamos un feliz cumpleaños.