Schlichting: "Como el Gobierno suele hacer lo contrario de lo que dice, contad con vernos encerrados de nuevo"

¡Muy buenos días España! Tiempo estable en todo el territorio en este fin de semana que nos pilla encorsetados por los confinamientos al 80 por 100 de los españoles. Estamos a las puertas de una semana con lluvias, atención, así que coge todo el sol que puedas, aunque sea con una silla a la puerta o en el parque. Mañana es Día de Todos los Santos y el lunes Día de los Difuntos, pero muchos cementerios se quedarán sin visitar porque las únicas autonomías sin cierre perimetral son las islas, Canarias y Baleares, Extremadura y por último Galicia, que ha confinado siete grandes ciudades.

¿CONFINAMIENTO DOMICILIARIO?

Es noticia de la agencia Colpisa que, aunque el ministro Illa aseguró ayer que no cree necesario por ahora recurrir a los confinamientos domiciliarios, el Gobierno está elaborando un borrador. Los servicios jurídicos de Moncloa están redactando un nuevo texto que permitiese a las comunidades autónomas, llegado el caso, volver a meternos en las casas. Castilla y León y Cataluña son las únicas comunidades que han reconocido sin tapujos la posibilidad. Moncloa quiere que este nuevo marco jurídico esté listo antes del fin de semana del 14 y 15 de noviembre, es decir, una vez que se vea cómo han ido las medidas que están implantadas ahora. Si las cosas no mejoran, volveríamos a vernos encerrados excepto para trabajar y los servicios esenciales, si bien esta vez los colegios parece que seguirían funcionando. Como el Gobierno tiene por costumbre hacer lo contrario de lo que dice, id contando con ello.

DISTURBIOS EN BARCELONA, BURGOS Y SANTANDER

Y ha habido ayer disturbios en las calles de Barcelona, Burgos y Santander. Parece mentira pero, a falta de campo o juergas en discotecas, los hay que han salido a pegar a la policía. Con la excusa de protestar por los cierres de la hostelería o los servicios unas 1500 personas se citaron por las redes sociales en la Plaza de Sant Jaume de Barcelona. La tarde acabó con la rotura de escaparates, el saqueo de tiendas -por ejemplo un Decatlon del que los vándalos robaron bicicletas y patinetes- y contenedores ardiendo.

Catorce personas fueron detenidas, entre ellas dos menores de edad, y 20 mossos de esquadra heridos. Quedaron inutilizadas dos furgonetas de las brigadas móviles y un vehículo y una moto de la Guardia Urbana. Los manifestantes iban con capuchas y el rostro cubierto y lanzaron bengalas, botes de humo, petardos, vallas y adoquines a la policía. En Burgos, en el tristemente famoso barrio de Gamonal, hubo otra concentración, con lanzamiento de piedras y quema de contenedores, que requiririó la actuación de las unidades de intervención policial. Finalmente, en Santander ha habido ocho detenidos y un policía herido. Al grito de libertad, los manifestantes quemaron contenedores y destrozaron mobiliario urbano.

'BAJO EL SILENCIO'

Iñaki Arteta ha estrenado una película sobre ETA y sus víctimas con el título “Bajo el silencio” y ha recogido el bárbaro testimonio de un cura, el párroco de Lemona, en el País Vasco, que asegura que los atentados no fueron terrorismo, sino una guerra contra el opresor. La Asociación Dignidad y Justicia ha tenido que presentar una querella contra el presbítero en la Audiencia Nacional. Los comentarios, nada cristianos, han sido condenados por el obispo de Bilbao, que en estos momentos está saliente, para hacerse cargo de la diócesis de Burgos, monseñor Mario Iceta, pero que ha exigido al sacerdote que pida perdón, hablaremos luego de este caso lamentable con nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán. El obispo y su consejo episcopal han hecho público un comunicado en el que advierten que el sacerdote deberá hacer frente a su responsabilidad y las consecuencias que de ella se deriven.

Y el Rey Don Juan Carlos será eximido de las acusaciones por las que ha sido investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo, tras establecerse que tuvieron lugar durante el período en que estaba amparado por su inviolabilidad como Jefe de Estado. Se ha filtrado sin embargo que los fiscales harán público un escrito en el que detallarían que el monarca podría haber recibido del rey de Arabia Saudí 65 millones de euros que después habrían ido a Suiza. Si se hacen públicos estos juicios sería de lamentar que el monarca no tenga derecho a la defensa. Los datos propiciarían un juicio mediático sin que Don Juan Carlos pudiese explicar los hechos. El dinero en cuestión fue proporcionado tres años antes de la adjudicación del contrato del tren a la Meca a empresas españolas y no fueron los beneficiados, los empresarios, los que pagaron nada. Es inverosímil, por lo tanto, que se tratase de una comisión.

IRENE MONTERO VS TERESA RODRÍGUEZ

Me gustaría cerrar este editorial con un comentario sobre los lamentables enfrentamientos de dos señoras que han demostrado no serlo, la ministra Irene Montero y la ex encargada de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez. Esta segunda ha sido removida de su cargo aprovechando su embarazo, todo muy revolucionario, y la ministra ha justificado la cosa diciendo que la política no para porque una espere unhijo.

Rodríguez le ha recordado por las redes sociales que ella tienen un trabajo al que volver y que no ha cambiado de barrio durante su recorrido político. Es claro que hasta los compañeros han comprendido que lo del chalet de Galapagar de los Iglesias Montero es una absoluta falta de coherencia por parte de una familia que se jactaba de vivir en los barrios obreros. Al final, arrieritos somos y en el camino nos encontraremos.

Sánchez de nuevo ha sido pillado abusando de su cargo

Algo similar le ha ocurrido al presidente del Gobierno, que de nuevo ha sido pillado abusando de su cargo. El diario ABC publicaba esta semana que Pedro Sánchez invitó a su cargo, con gastos pagados por todos nosotros, a sus amigos de la pandilla, con mujeres e hijos, a la residencia de Doñana. Durante la estancia de verano tiraron de las instalaciones, de todoterrenos y comidas con liberalidad. Se trata de las mismas personas que han acompañado al presidente varias veces en su avión presidencial. Recordemos que la Comisión de Transparencia ya reclamó en su día la lista de pasajeros del avión en su viaje a Castellón, para asistir a un concierto musical. En aquella ocasión el Gobierno respondió que no daba los datos, que tenía obligación de proporcionar, por razones de seguridad nacional. Ahora también se le reclama el listado y los gastos y por ahora también se ha dado la callada por respuesta.