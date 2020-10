Castilla y León y Cataluña, las primeras regiones abiertas a aplicar de nuevo el confinamiento domiciliario

La pandemia de coronavirus continúa haciendo estragos en el país. Por segundo día consecutivo España ha experimentado un nuevo récord de contagios y muchas comunidades están cruzando los dedos para que las medidas restrictivas que se han venido aplicando las últimas semanas surtan efecto y quede reflejado así en un descenso de los datos. Algo que, sin lugar a dudas, de momento no se ha producido.

De hecho, Castilla y León y Cataluña son las dos primeras comunidades autónomas que han puesto sobre la mesa la posibilidad de decretar el confinamiento domiciliario en sus regiones si los próximos datos no revelan que existe cierta mejoría. Es decir, ambas están estudiando la posibilidad de volver a las restricciones de marzo y abril, los peores momentos de la pandemia.

CONFINAMIENTO DOMICILIARIO PROGRAMADO EN CASTILLA Y LEÓN

La Junta de Castilla y León ha pedido al Gobierno central que habilite en los próximos días las herramientas legales necesarias para que las autonomías puedan llegar al confinamiento domiciliario de los ciudadanos si los datos epidemiológicos del coronavirus no mejoran en las próximas dos semanas, aunque sin ser "tan estricto como en marzo".

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que fue el comité de expertos de Castilla y León el que les pidió valorar la posibilidad de aplicar un "confinamiento domiciliario programado" si no hay una mejoría en la tendencia de la pandemia, que coloca actualmente a esta Comunidad en "riesgo extremo".

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, también presente en la rueda de prensa, ha comparado estos confinamientos domiciliarios con los que se van a aplicar en Francia o Alemania, con carácter "progresivo", preservando actividades esenciales como la educación y con un "orden lógico" para el cierre de determinados sectores.

"No sería tan estricto como en marzo", ha apostillado la consejera, quien ha explicado que este tipo de medidas están siendo abordadas por la Dirección General de Salud Pública, con la vista puesta en la evolución de la incidencia acumulada del virus, actualmente en ascenso sostenido, y también en la situación de los hospitales, donde los ingresos en planta y en las UCI aumentan en las últimas semanas.

Sin embargo, ambos dirigentes del Ejecutivo autonómico han remarcado que se trata de anticiparse a la necesidad de tomar esta medida, sin que por el momento esté tomada, a la espera de evaluar la próxima semana -con algo más de una semana de margen de aplicación- el efecto que ha tenido la instauración del toque de queda entre las diez de la noche y las seis de la madrugada.

NUEVAS MEDIDAS EN CATALUÑA SI NO MEJORAN LOS DATOS

El Govern de la Generalitat instará al Gobierno a que declare el confinamiento domiciliario en Cataluña si las actuales medidas para frenar la pandemia no son efectivas. Así lo ha anunciado este viernes el secretario general de Salud del Govern, Marc Ramentol, en declaraciones a TV3, en las que ha apuntado que el actual ritmo de contagios, de alrededor de 5.000 diarios, es "insostenible" para el sistema.

Las nuevas medidas aprobadas por el Govern de la Generalitat para la contención de la covid, que establece el cierre del perímetro de Cataluña durante 15 días y un confinamiento de todos los municipios de viernes a domingo, ha entrado en vigor esta mañana tras su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC).

"Si vemos en el curso de los próximos días o semanas que las medidas que hemos tomado no son suficientes para que este 'semáforo' de la red asistencial que tenemos en rojo cambie de color, lógicamente tendremos que instar en todo caso al Gobierno para que plantee esta posibilidad", ha apuntado sobre el confinamiento domiciliario.

Ramentol ha señalado que, como Govern, no pueden renunciar "a ninguna medida" que consideren efectiva para "doblar la curva": "No nos contentamos con aplanarla. No nos podemos quedar estabilizados en 5.000 casos al día, es insostenible". Asimismo, Ramentol ha avanzado que el Govern ya está en disposición de contratar a estudiantes de último curso de medicina y enfermería para reforzar la sanidad.