Fuertes disturbios tras una manifestación 'negacionista' en Barcelona

Varios centenares de personas han lanzado bengalas, vallas y otros objetos contundentes contra los Mossos d'Esquadra en la plaza Sant Jaume de Barcelona, donde se había convocado a través de las redes sociales una manifestación contra las medidas aprobadas para poner freno a la pandemia de la COVID-19.

Entre 400 y 500 personas, según los Mossos d'Esquadra, se han reunido en la plaza para expresar su rechazo al toque de queda y a las medidas acordadas tanto por el Gobierno como por la Generalitat, que incluyen el confinamiento perimetral de Cataluña durante quince días y, además, de los municipios durante los fines de semana.

A Barcelona s’estan produint llançaments de pedres i crema de mobiliari urbà per part d’alguns dels concentrats. NO us apropeu a la zona de la Catedral ni Plaça Sant Jaume pic.twitter.com/K1a1wD0W3o