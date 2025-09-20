¿Robert Redford, Paul Newman o Marlon Brando? Lomana lo tiene claro: "me quedo con los dos"

¡Ya está aquí la hora más glamurosa de la radio! Carmen Lomana se moja sobre si prefiere a Robert Redford, a Marlon Brando o a Paul Newman y no tiene dudas... Se queda con Newman y Brando, aunque asegura que también le gusta mucho Redford: "Todas hemos soñado que nuestro novio nos lave el pelo como Robert Redford a Meryl Streep en 'Memorias de África'", ha asegurado Lomana.

La socialité también nos ha hecho una crónica de su experiencia en la Fashion Week, que ha disfrutado muchísimo, especialmente con el desfile de Carolina Herrera: "parecía que abría el desfile Felipe II, su mujer o la mismísima princesa de Éboli", decía Lomana sobre el concepto que la firma española quiso poner sobre la pasarela.

Además, en ese mismo desfile, estuvo a punto de caerse Isabel Preysler, un accidente que no ha dudado en comentar Carmen: "no se ha hecho nada, iba acompañada de dos personas que le agarraban el brazo y por eso no se cayó". Lomana aseguró que el empedrado de la Plaza Mayor de Madrid, donde se celebraba el pase, es traicionero y que ella también sufrió la irregularidad del firme.

También comentó la salida de España de Genoveva Casanova, que vuelve a México coincidiendo con la boda de su exmarido Cayetano Martínez de Irujo.