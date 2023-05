Carmen Lomana se sincera y explica cómo se descubrió el tumor del que acaba de ser operada: "Fui una dejada"

Hace tan solo una semana la teníamos por aquí comentando todos los looks de la coronación de Carlos III y nadie hubiera pensado toda la carga que llevaba a sus espaldas. Y es que Carmen Lomana acababa de ser intervenida de un tumor que podría haber causado metástasis en el cerebro. No había contado nada, pero se lo acababan de quitar y estaba en plena recuperación. Pero, ¿cómo se lo descubrió y qué le han dicho? Puedes escuchar lo que nos contaba en Fin de Semana en este audio.

"He sido una dejada de narices y podria haberse hecho maligno" nos contaba angustiada, aunque contenta por haber tenido un final feliz. Lo cierto es que animaba a todos los oyentes a que, si notan algo raro en su cuerpo, deben ir al médico a vigilárselo. "Estamos acostumbradas las mujeres solo a mirarnos los pechos, pero hay otras muchas cosas" explicaba.

Una intervención a tiempo

A pesar de que Carmen Lomana nos ha reconocido en Fin de Semana que había sido una dejada, lo cierto es que asegura que han conseguido pillarle el tumor a tiempo porque, de lo contrario, podría llegado a ser maligno y causarle una metástasis en el cerebro.

Esto fue hace diez días y desde que salió del quirófano, la socialité tenía muy claro que no era el momento de pararse a sentir pena por ella misma y que tenía que volver al ruedo, o, lo que es lo mismo, a trabajar. Tanto es así que nada más salir del quirófano, y con toda la cabeza vendada por la operación, quiso pintarse los labios y "ponerse un collar de perlas No quiero darme pena a mí misma, en cuanto puedo me pinto el ojo, me arreglo y me voy. Mi trabajo me encanta" nos contaba.

Nos revelaba, a la vez, que ha tenido un equipo médico maravilloso que le ha ayudado a estar bien desde el primer momento, aunque el hecho de despertarse de la anestesia general y verse en el espejo vendada entera, reconoce que le dio "yuyu". Eso sí, supo que tenía que empezar a arreglarse de nuevo y estar bien, a no tomárselo tan en serio.

"Esto lo he heredado de mi padre, de los Lomana, que se toman con humor hasta cuando se están muriendo. Es fuerza de voluntad" explicaba.

Una fuerza de voluntad que le ha dejado admirada a Cristina López Schlichting, que aseguraba que, en cuanto se enteró de la intervención, la llamó. "Me dijo que estaba muy deprimida porque no podía soportarse con todas esas vendas en la cabeza" decía entre risas.

El proyecto secreto en el que trabaja Carmen Lomana

La socialité se ha venido arriba en directo y nos ha contado que, en efecto, está escribiendo un libro que tendrá muchos tintes de su propia biografía. "Voy a empezar a escribir un libro basado en mi vida, un poco novelado. Me lo he pensado tanto porque me daba dolor de estómago, y es que yo soy muy pudorosa con mi vida" empezaba a contarnos. Puedes escucharla en este vídeo.