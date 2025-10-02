Siempre acompañados, la lucha contra la soledad de la Fundación la Caixa

Los datos son tremendos. 3 millones de nuestros mayores están solos y lo verbalizan gracias a un proyecto de la Fundación "la Caixa" por el que reciben llamadas telefónicas para acompañarles. Estamos hablando del programa Siempre Acompañados, que ya ha atendido a más de 3.300 personas en este año 2025. Este proyecto sale adelante gracias a los más de 260 voluntarios y 300 profesionales que en 13 territorios de España y de Portugal que están involucrados y que trabajan con entidades locales para asistir – por décimo año consecutivo- a nuestros mayores.

El funcionamiento de este programa es sencillo. Un profesional o voluntario te llama, charla contigo con el objetivo de empoderar a la persona mayor y de ayudarle a socializar. Se trata de tejer esa red de apoyo y de relaciones, siempre con la colaboración del tejido asociativo y de las instituciones locales, y responder así a las necesidades de la sociedad. Los expertos aseguran que la soledad es la invasión de la tristeza del cuerpo, los mayores son los más afectados, pero no solo los mayores, uno de cada 4 jóvenes de 16 a 29 años también siente la soledad no deseada.

Los datos del proyecto Siempre acompañados son espectaculares. Más del 80 % de los participantes experimentan un aumento de confianza, se sienten con más capacidades para hacer frente a la soledad y trabajan en su crecimiento personal. Un 85 % de ellos comprenden mejor sus emociones y conectan más con sus amigos y familiares. Además, el 95 % de los participantes, que al entrar en el programa estaban mal, perciben una mejora de su estado emocional.