Nacho Peña, sobre la cena con la madre de Lamine Yamal: "Es un milagro que se mantenga en el camino correcto"

La noticia sobre una cena organizada en Londres con la madre de Lamine Yamal ha generado un acalorado debate en el programa El Partidazo de COPE. El evento, que ofrece la posibilidad de conocer a Sheila Ebana por un precio que alcanza los 331 euros, fue analizado por los tertulianos del espacio dirigido por Juanma Castaño, con opiniones encontradas sobre su idoneidad y el impacto que podría tener en el joven futbolista del FC Barcelona.

Una cena de lujo en Londres

El corresponsal en Londres, Manu Sánchez, desveló los detalles de este polémico negocio de la madre de Lamine Yamal. La cena tendrá lugar el próximo 7 de noviembre en el hotel Leonardo, con vistas al Tower Bridge, y la entrada más económica cuesta 150 euros, mientras que la más cara, de 331 euros, garantiza una fotografía individual con Sheila Ebana y un asiento en una mesa VIP cercana a ella.

Existen opciones intermedias que, por un suplemento, añaden una foto grupal o media botella de vino. Según se informa, el gancho del evento es una "cena con la madre del mejor jugador del mundo", algo que sorprendió al propio Juanma Castaño: "Es que esto es noticioso porque yo no lo había oído nunca con un familiar de".

Un entorno que sorprende

La reacción más contundente vino de la mano del tertuliano Nacho Peña, quien expresó su asombro por la situación que rodea al joven talento azulgrana. "A mí lo que me parece increíble, me parece milagroso, es que Lamine, de momento, todavía se mantenga en un camino recto, a pesar del entorno", sentenció Peña. Hasta ahora, el foco mediático familiar parecía estar en el padre del jugador, quien le mandó un emotivo mensaje a su hijo, pero este evento ha cambiado la perspectiva.

Es un milagro que se mantenga en el camino recto, a pesar del entorno" Nacho Peña Tertuliano de El Partidazo de COPE

El recuerdo de los Premios Relevo

El debate en el estudio de la COPE se enriqueció con el contrapunto de Juanma Castaño y Isaac Fouto, quienes conocen personalmente a Sheila Ebana. Ambos la describieron como una persona "muy tímida y discreta", una percepción que choca frontalmente con la organización de un evento de estas características y que se reforzó al recordar un episodio de los Premios Relevo, donde no se atrevió a hablar con la prensa.

En aquella ocasión, "llegó la madre de Nico y nos dijo, mira, es que es una persona muy tímida, está un poco asustada", explicó uno de los periodistas. Esta dualidad entre la imagen pública que proyecta la cena y su descrita personalidad reservada añade más polémica al asunto, en un momento en el que Hansi Flick se ha mostrado contrario a los excesivos halagos que recibe el joven, insistiendo en que debe centrarse en trabajar.