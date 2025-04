Carmen Lomana desvela el truco que utiliza para gestionar los nervios sin perder la elegancia: “Tienes que pensar que…”

Fiel a su cita, desde San Sebastián, la colaboradora de Fin de Semana más glamurosa ha respondido a las preguntas de sus fieles oyentes. Las que dejan en el contestador del 666 55 40 00. Por ejemplo, qué opina Carmen Lomana de las fotografías publicadas de la princesa Leonor en bikini.

"Me parece tan ridículo la que han montado... no tiene ninguna importancia. Es una chica de 19 años que ha estado en un barco, que llega a Uruguay, lo lógico es que vaya a bañarse con sus amigos y compañeros y que esté en bikini... creo que esto favorece a la Casa Real. Es la imagen de la futura reina que es una chica normal, sana, fuerte... me parece que es un buen ejemplo para todas las adolescentes" comenzaba Carmen Lomana.

En su espacio en Fin de Semana ha reflexionado sobre el papel que cumplen las redes sociales en el interés de muchos jóvenes en operarse a temprana edad: "Es el efecto Instagram. Esas niñas no solo van igual... es que hablan igual. Usan las mismas expresiones. No lo podemos evitar. A mí no me gusta nada. Con 20 años estás divina, no necesitas nada... cuando tengan 45 o 50 años van a estar con la cara hecha polvo".

La influencer y socialité también ha contestado a un oyente que le preguntaba por alguna experiencia con su fallecido marido Guillermo: "Guillermo siempre ha estado cerca de mí desde esa otra dimensión fuera del tiempo en la que están para protegernos como ángeles (...) yo le hablo siempre como si estuviese vivo".

Además, Lomana ha dado trucos a un oyente que le preguntaba la forma de gestionar el estrés y la ansiedad: "Hacer un ejercicio de concentrarte, la respiración es muy importante y, sobre todo, pensar que lo vas a hacer bien. Y que las personas que te están escuchando- si es una ponencia- quieren oírte. Sé tu mismo. Habla. Vive. Procura que la ansiedad no te domine".

ESCUCHA FIN DE SEMANA

