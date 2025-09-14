¿Por qué Fer odia septiembre? Las surrealistas razones que no incluyen 'la vuelta al cole'
Fernando Martín, el colaborador de 'Fin de Semana' llega con su plato fuerte del domingo para explicar por qué le tiene tanta tirria a este mes
Redacción Fin de Semana
Tenemos nuevo chico en la oficina y, además de ser divino, es también muy gracioso. Por eso mismo, con un pequeño monólogo, analiza junto a Cristina López Schlichting por qué septiembre, en su opinión, es el peor mes del año. Y no, no tiene tanto que ver con esa temida "vuelta al cole", sino con otros menesteres.
