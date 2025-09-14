COPE
Podcasts
Hay que tener Fer
Hay que tener Fer

¿Por qué Fer odia septiembre? Las surrealistas razones que no incluyen 'la vuelta al cole'

Fernando Martín, el colaborador de 'Fin de Semana' llega con su plato fuerte del domingo para explicar por qué le tiene tanta tirria a este mes

Fernando Martin
00:00

Fernando Martín en 'Cuestión de Fer'

Redacción Fin de Semana

Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Tenemos nuevo chico en la oficina y, además de ser divino, es también muy gracioso. Por eso mismo, con un pequeño monólogo, analiza junto a Cristina López Schlichting por qué septiembre, en su opinión, es el peor mes del año. Y no, no tiene tanto que ver con esa temida "vuelta al cole", sino con otros menesteres. 

Temas relacionados

Lo último

Programas

Los últimos audios

Último boletín

14:00H 13 SEP 2025 | Mediodía COPE Fin de Semana

Boletines COPE
Tracking