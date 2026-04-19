La surrealista pregunta de la hija de Fernando Martín que le deja sin respuesta: "¿Para qué sirven...?"

El colaborador Fernando Martín ha protagonizado un divertido momento en la sección 'Hay que tener Fer' del programa 'Fin de Semana' de COPE, presentado por Cristina López Schlichting. El humorista ha compartido con los oyentes una anécdota personal que comenzó con una pregunta de su hija pequeña, Lucía, que le dejó completamente descolocado.

Cris y Fer

Todo sucedió la noche anterior, cuando Martín se encontraba junto a su hija esperando a que se durmiera. Tras seis minutos de silencio, cuando pensaba que ya estaba dormida, la pequeña, que aún no ha cumplido los cinco años, le lanzó la inesperada pregunta: "Papá, ¿para qué sirven los cachetes del culo?". El colaborador confesó que la ocurrencia le dejó anonadado: "Descolocado es poco. No supe muy bien si fingir una llamada de trabajo en ese momento o si ponerme a explicarle anatomía".

Una pregunta para la humanidad

El humorista ha reflexionado sobre la originalidad de la cuestión, asegurando que "nadie se había hecho esa pregunta hasta el momento en la historia de la humanidad". Además, ha destacado el uso de la palabra "cachetes" en lugar de "glúteos", un término que considera "más de barrio, más tradicional". La pregunta le llevó a pensar en la repentina "obsesión" de su hija por esa parte del cuerpo.

Las múltiples funciones de los glúteos

A raíz de la pregunta, Fernando Martín ha comenzado a analizar las posibles utilidades de los glúteos. La primera función que se le vino a la mente es la de servir de asiento. Los describió como "una especie de cojinetes" o "dos almohadillas naturales" que llevamos incorporadas. Sin embargo, admitió que "se han quedado a medias", ya que sentarse en una superficie dura durante un rato resulta incómodo. "Ya nos podían haber puesto los cachetes viscoelásticos", bromeó.

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Otra de las funciones que ha explorado es la del equilibrio. Martín ha invitado a los oyentes a imaginar cómo sería caminar sin ellos: "Pareceríamos como dos palillos chinos con calcetines". Según él, son fundamentales para mantener la estabilidad al estar de pie o moverse.

El colaborador también ha señalado el papel protagonista de los "cachetes" en el mundo de la música y el baile, especialmente en géneros como el reggaetón. Ha recordado canciones con letras como "muévese el culo, mami" o el éxito veraniego "mueve tu cucum", contrastando que nunca ha oído una canción dedicada a "la ceja" o al "ventrículo izquierdo".

La respuesta definitiva

Finalmente, Fernando Martín ha concluido que los "cachetes del culo" también son una herramienta de expresión, como demuestran frases hechas del tipo "me voy a caer de culo" o "aprieta el culo" cuando se tiene miedo. Por todo ello, ha decidido que le explicará a su hija Lucía que sirven "para sentarnos, para bailar, para hacer sentadillas y, en general, para darnos estabilidad".

Eso sí, el humorista ha terminado su intervención en 'Hay que tener Fer' con un toque de humor, confesando el miedo que le da la posible respuesta de su hija a esa explicación: "Me da miedo que después de decirle eso, me diga, 'pues, entonces, tú tienes mucha estabilidad, papá'".