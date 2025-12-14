Fernando Martín revela el caos de su decoración navideña: de las luces imposibles a un Belén gigante

En la cuenta atrás para la Nochebuena, el colaborador Fernando Martín ha compartido sus experiencias más personales y divertidas con la decoración navideña en ‘Fin de Semana’. Martín ha confesado que, para evitar contratiempos, este año ha sido muy previsor: "llevo desliando las luces del árbol desde marzo". Una tarea que, según él, requiere de una paciencia casi infinita.

La odisea del árbol de Navidad

El humorista ha bromeado sobre la complejidad de las luces navideñas, que describe como "un agujero negro que te atrapa". Ha llegado a decir que su diseño debe ser obra de "alguien sin luces" y ha propuesto la creación de una "carrera de ingeniería desenrolladora de luces de Navidad" en la Complutense.

Aunque él se declara partidario del "pino clásico, el verde de toda la vida", ha criticado con humor la moda de los árboles de colores como rosas o morados. "¿En qué montaña has visto tú un pino rosa?", se ha preguntado, añadiendo que algunas casas parecen "Amnesia Ibiza" por la combinación de luces y colores. También ha tenido palabras para "los más motivados", aquellos que optan por un pino natural de grandes dimensiones en el salón, como si fuera el "Rockefeller Center", y que provocan que el robot aspirador "eche humo".

Un Belén que parece Shanghái

Otro de los grandes protagonistas de su decoración es el Belén, cuyo tamaño se le fue "un poco de las manos". Fernando Martín ha descrito sus dimensiones con una frase muy gráfica: "Mi Belén parece Shanghái". El tamaño es tal que ha tenido que desistir de montarlo por completo. "La carpintería de mi Belén, El Corte Inglés me ha hecho una oferta por el local", ha bromeado, explicando que las figuras son más grandes que los amigos de sus hijas.

La situación se complica con la creatividad de sus hijas, que han introducido en el Nacimiento figuras ajenas a la tradición. "De repente miras el Belén y te encuentras a Míster Potato a Pikachu agarrando al niño, a Spidey...", ha relatado. Martín incluso ha contado cómo su hija pequeña llegó a pegar "un moco en la montaña", una anécdota que le ha llevado a bromear con la idea de ponerla a ella "en el Belén de caganer", dando lugar a lo que él ha bautizado como el "rey Edores".