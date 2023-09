El sencillo ejercicio que propone Marian Rojas para decir adiós a tus inseguridades: "Es muy potente"

Seguro que a ti te ha pasado más de una vez: te miras al espejo y no te gusta lo que ves, temes ir a un sitio u otro porque hay algo que te frena, o no te relacionas con las personas como a ti te gustaría. Eso, aunque parezca mentira, suele tener un denominador común y no es otro que la inseguridad.

Y es que cualquiera que sea te hace frenarte a enfrentarte a ciertas situaciones y tiende a, sin quererlo, ir menoscabando poco a poco tu vida. Ya sea inseguridades físicas o psíquicas, todos terminamos sufriéndolas. Sin embargo, hay un porcentaje de gente al que esas inseguridades le bloquean gran parte de su vida, por eso, en Fin de Semana nos preguntamos, ¿cómo podemos evitarlas? ¿Qué podemos hacer para decirles adiós definitivamente?

Es lo que le preguntamos a nuestra psiquiatra de cabecera, Marian Rojas, quien nos explica que, lo primero que tenemos que tener en cuenta es diferenciar si es una inseguridad que nos permite tener una vida o no. "Cuando uno se siente inseguro tiene que identificar de donde viene la inseguridad, si es algo objetivo, como, por ejemplo, tener unos kiloes de más, o es una inseguridad subjetiva. Es súper importante, porque todo lo interpreto con mucha intensidad, yo a la gente no le caigo bien, mira cómo me mira...Hay que diferenciarlo" explicaba.

Y, si te das cuenta de que esas inseguridades están frenando tu vida, y "se te van de las manos", hay que ir a terapia.

El ejercicio que te ayudará a borrar tus inseguridades

Como siempre, Marian Rojas nos pone ejemplos fáciles y sencillos sobre cómo afrontar ciertos problemas mentales, a través de sus propios pacientes. "Tengo una chica joven que viene a la consulta y me dice que está gorda y no quiere ir a la playa, cuando uno tiene una inseguridad tiene que buscar en su mente dónde se agudiza esta inseguridad y dónde te sientes más respaldado y protegido, y hacernos la pregunta de cómo me habla mi voz interior con respecto a esto" explicaba.

Por eso, uno de los ejercicios que tienes que poner en marcha es el de inspeccionar de dónde puede venirnos esa inseguridad y, también, acallar esa "voz interior" de la que tanto nos habla para impedir que amplifique aquellas cosas con las que no nos sentimos a gusto. "Conocer siempre ayuda, comprender es aliviar, cuando sabes de dónde vienen esas inseguridades ayuda a ir desmarañando, pero a veces necesitas una ayuda externa".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Así pues, Marian Rojas propone un ejercicio sencillo para decir adiós para siempre a las inseguridades. Y ese no es otro que el que centrarte en aquellas cosas que te hacen fuerte, que te hacen mejor, y en las que verdaderamente eres bueno. "Cuando uno habla de inseguridades, en terapia se trabaja en tus fortalezas y hay que enfocarse en ellas, si conocemos los defectos, no tienen por qué hacernos daño" decía.

Lo que sí es importante también es poder tener en consideración que no hay que compararse con nadie. "Uno de los items más relacionados con la infelicidad es compararse, si quieres ser feliz en esta vida no hay que compararse. Si hay quien potencia esa inseguridad hay que alejarse, hay que celebrar los logros, por pequeños que sean" aseguraba.