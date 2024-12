"Las personas que tienen a Dios en sus vidas tienen cierta esperanza": Elena Calleja habla sobre el papel de la fe en la salud mental

La Navidad es una época que evoca alegría para muchos, sin embargo, puede convertirse en todo un desafío para aquellos que atraviesan dificultades. La psicóloga Elena Calleja, autora del libro 'Es tiempo de Esperanza', ha ofrecido en 'Ecclesia En Salida' una guía para comprender y afrontar estas situaciones, buscando fortalecer la esperanza.

Empatía y esperanza ante las dificultades

El libro tiene dos objetivos principales: fomentar la empatía hacia quienes encuentran difícil esta época y ofrecer esperanza a quienes la viven con dureza, ayudándoles a volver a experimentar la alegría. En su libro, Calleja aborda temas como duelos, relaciones familiares conflictivas, soledad, ansiedad y depresión, que suelen intensificarse en estas fechas.

"Por un lado, que la gente vea que las Navidades es una época a veces difícil para algunas personas y que puedan conseguir empatizar un poquito. Y, por otro, para aquellas que la Navidad se ha convertido en un tiempo muy duro o muy difícil de llevar o que incluso quieren que pase rápido, puedan encontrar en estas páginas una esperanza para volver a vivirlas con alegría" contaba.

Procesos y normalización del sufrimiento

Ante las diversas problemáticas planteadas, Calleja ofrece reflexiones que explican las fases de cada proceso, adaptándose a cada persona y trastorno. Busca que el lector se sienta identificado sin dramatizar, normalizando el sufrimiento y animando a buscar ayuda. "Lo explico de una manera muy simple para que incluso una persona que no sepa que puede pasarlo lo vea y se sienta identificado y luego pueda pedir ayuda, y sobre todo que se normalice".

Calleja destaca la importancia de reconocer las señales que indican la necesidad de ayuda profesional. Pues aunque la salud mental ha ganado visibilidad, los trastornos siempre han existido. "Sobre todo es la sensación de no poder con la vida, la sensación de no saber cómo tirar... pero en el momento en que no te apetece salir a la calle, no te apetece arreglarte o dejas de tener ilusión hasta por las cosas más mínimas, ahí es cuando hablamos de un problema serio."

La fe juega un papel importante, especialmente para los creyentes, ya que la Navidad representa el nacimiento de la esperanza. Sin embargo, la fe mal entendida puede generar ansiedad o trastornos obsesivos. Calleja enfatiza que las personas con fe suelen encontrar más sentido a su sufrimiento y una mayor esperanza. "Las personas que tienen a Dios en sus vidas pues mejoran, tienen cierta esperanza, tienen más paciencia con su proceso, intentan ver una un sentido de su sufrimiento, y encontrar simplemente ese sentido del sufrimiento ya les da mucha salud."

La esperanza como certeza

La esperanza cristiana, según Calleja, es la certeza de que, con la ayuda de Dios, se puede superar cualquier problema. Para los no creyentes, la esperanza reside en la resiliencia y en encontrar un propósito. "La esperanza me parece una palabra preciosa y en el ámbito psicológico y a nivel de creyentes, porque pocas cosas son certezas en esta vida, como la existencia de Dios. Entonces, la certeza de que tú vas a ser capaz de salir de este problema con ayuda de Dios y que vas a estar bien, eso es la esperanza".

Calleja invita a dar espacio a todas las emociones, sin forzar la felicidad, y a buscar las herramientas necesarias para sanar. Además, fomenta crear nuevas tradiciones que llenen de ilusión, especialmente para los niños. "Yo le diría que le den un espacio a todo lo que sientan, la tristeza, la frustración, la rabia, todas esas emociones que intentamos evitar, que le den un espacio... y sobre todo, que no pierdan la esperanza en tener una Navidad bonita".