Marian Rojas propone un ejercicio que recomienda en terapia para aliviar la ansiedad: "El cerebro hace click"

Ansiedad, trastornos de todo tipo, y un estado de malestar generalizado...Si alguno de estos síntomas o diagnósticos te suenan, seguro que te alivia, y mucho, escuchar cada sábado a Marian Rojas. Y es que nos sentamos en Fin de Semana en su diván, para que nos dé los mejores trucos y ejercicios para sentirnos algo mejor.

Toma buena nota de lo que hablamos hoy, porque asegura que se trata de algo que te ayudará notablemente y te hará sentir bastante mejor. Y sí, es un ejercicio que además ella misma recomienda en terapia, y que te aliviará muchos síntomas.





Para empezar, ella misma explicaba que hay distintos tipos de terapias que ella pone en práctica con muchos de sus pacientes. Por un lado, dice que uno de los pilares del tratamiento puede ser el de la farmacología si así se requiere, otro, el de psicoterapia con pautas de conducta diferentes, otro, la socioterapia, y ahí es donde entra este ejercicio.

Un ejercicio propuesto en terapia

Un ejercicio que, en concreto, nada tendrá que ver con diferencias de edad, sexo, o procedencia, porque lo puedes hacer sí o sí. Se trata del voluntariado, y, según Marian Rojas, es uno de los más efectivos.

Se trata de ver "qué haces por los demás, entregar un tiempo que tienes a otra persona, a alguien que sufre, que está solo..." empezaba diciendo la psiquiatra.

A ella, de hecho, cuenta que le ha ayudado poderosamente. "A lo largo de mi vida me ha influido poderosamente el voluntariado en cómo soy yo y cómo trato a la gente, te transforma por dentro. Íbamos a residencia de ancianos cuando íbamos al colegio, jugabas, ayudabas a comer, hablabas... Cuando pasaban unas horas, tenías una sensación de haber hecho el bien, y encima el beneficio es mío" empezaba expresando.





Dice que es fundamental entregar parte de tu tiempo a otras personas, porque es una forma de hacerte relativizar tus problemas. Y ahí es donde comenzaba a contar la historia de una paciente, a la que el voluntariado le terminó salvando de uno de los trastornos más graves que han sufrido.

La historia de superación de una paciente gracias al voluntariado

Marian Rojas contaba la historia de una de sus pacientes con las que más tiempo lleva trabajando: la friolera de 10 años. Dice que ella llegó a consulta con un trastorno de la conducta alimentaria (TCA) muy grave y muy severo, con una anorexia y bulimia muy dura. Durante todos esos años, ha hecho terapia con ella con "tratamientos muy complicados".

Fue hace un tiempo cuando le dijo que estaba pasando un momento más o menos estable y algo mejor, y ahí fue cuando Marian Rojas le recomendó hacer un voluntariado, para ir, poco a poco, sanando sus heridas.

"Le dije que antes de trabajar, se fuera a la India a hacer un voluntariado, la primera semana fue durísima, un choque cultural y personal, no sabes los mensajes que me mandaba. Me contaba con lágrimas lo que vivió, se le ha pasado el tema del tipo, algo en su cerebro ha hecho click, después de diez años" decía la psiquiatra.

Y es que para ella es fundamental dar parte del tiempo que tenemos a los demás, especialmente a aquellos que peor lo pasan. Porque dice que estamos en una sociedad en la que "tendemos a pensar en nosotros, es un golpe de estado de los propios sentimientos. Cuando sales de ti mismo, llegas a otra persona, ves a otras personas... Aliviar soledad es bueno para el cerebro" explicaba.

Y una última reflexión: "hay que encontrar cada cual cómo insertar un buen voluntariado, que es bueno para la salud".